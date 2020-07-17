Минприроды подготовило новый перечень запретов на Байкале

Документ опубликован для общественного обсуждения

Минприроды подготовило новый проект постановления правительства о запрещенных видах деятельности на Байкале. Об этом пишет в пятницу газета "Коммерсантъ".



"Новый проект правительственного постановления содержит еще большую угрозу озеру и соседним природным территориям. Он предусматривает исключение, позволяющее возводить любые объекты и производить любые работы, если они реализуются на основании актов правительства РФ или указов, распоряжений, поручений президента", - говорится в статье.



Документ, которым устанавливаются запрещенные виды деятельности в центральной экологической зоне Байкала, опубликован для общественного обсуждения.



В центральной зоне действуют самые жесткие ограничения - территория включает Байкал с островами, прилегающую к озеру водоохранную зону, а также несколько ООПТ. Там запрещено, в частности, строительство предприятий и любых сооружений, которые не нужны для развития природной территории или ее жизнеобеспечения. Также запрещена практически вся промышленная деятельность и застройка нетронутых участков.



Одной из целей нацпроекта "Экология" является оздоровление озера Байкал за счет сокращения сбросов загрязненных сточных вод в озеро и его притоки на 28,2% к концу 2024 года, а также сокращение на 448,9 га площади территорий, подвергшихся загрязнению и оказывающих воздействие на озеро.



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