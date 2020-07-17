На Байкале «обрядами» практически уничтожили редкий вид мышей

Любители строить пирамидки лишают полевку мест обитания

Ученые борются за спасение Ольхонской полевки — зеленоядный грызун с узким ареалом обитания. Маленькие мыши с крупными ушками обитают на скалистом острове Ольхон, куда часто приезжают туристы и совершают «обряд» исполнения желаний.Этот вид грызунов выживает строго в определенных условиях. Ольхонской полевке необходимы скальные останцы, каменистые россыпи. Грызун не сможет выжить в лесу или поле, ему нужны именно каменистые места обитания байкальских островов, которые разрушает человек.«Причем влияние это не прямое, а опосредованное: туристы, конечно, не убивают полевок, а разрушают их места обитания, когда перетаскивают камни и строят из них пирамидки (считалось, что если построить пирамидку и загадать желание, то оно сбудется). Это сильно повлияло на численность», — объясняет старший научный сотрудник ИСиЭЖ СО РАН кандидат биологических наук Игорь Моролдоев изданию «Наука в Сибири».Ученые обратили внимание на снижение популяции полевки еще несколько лет назад, наблюдения показали, что с некоторых островов грызун просто исчез. Поэтому прошлым лето специалисты завезли на скалистые острова около ста мышей, выращенных в неволе. Биологи переживали, что полевки не смогут прижиться. Если грызун вымрет, то почва островов рискует потерять растительность. Полевки, перерабатывая траву, способствуют почвообразованию и ее сохранению.В этом году ученые вернулись проверить популяцию и обнаружили следы лисы. Прошедшей зимой хищник пришел на остров по льду Байкала.«Мы увидели лисицу, ее норы. Она рыла ямы в тех местах, где мы год назад выпускали мышей. Мы подумали, что хищник уничтожил нашу колонию полевок», — отмечает ученый.Но опасения ученых не сбылись, грызун прижился на острове и даже дал потомство, всех истребить лисица не смогла. В скором времени ее должны отловить специалисты и увезти с острова.