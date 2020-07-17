Уроженцы Бурятии учат сахалинцев старомонгольской письменности

Каждый гость смог составить и написать своё имя





В сквере Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 16 июля прошел первый мастер-класс по старомонгольской письменности. Его организовали совместно с землячеством Бурятии "Байкал".



Бурятский народ пользовался монгольской письменностью более 300 лет. До 1931 года старомонгольский язык был родным литературным языком бурят-монгольского народа. В 1930-е годы бурятский язык перевели на латиницу, а следом на кириллицу. Но на старомонгольском языке сохранились материалы, которые позволяют знакомится с историческим наследием бурятского народа.

Участниками мероприятия стали члены землячества, студенты и читатели библиотеки. Ведущая Надежда Жамьянова и председатель землячества Ольга Цырендоржиева рассказали участникам об истории появления письменности, её грамматике, о ценных бурят-монгольских изданиях, а также продекламировали стихотворение на родном диалекте. На встрече каждый гость смог составить и написать своё имя на старомонгольском языке.

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке запланировано проведение ещё нескольких подобных встреч, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на библиотеку.

Фото Сахалинская областная универсальная научная библиотека



