17.07.2020
Глава Минздрава объяснила рост смертности от коронавируса в Бурятии

Глава Минздрава объяснила рост смертности от коронавируса в Бурятии

Это позднее обращение за помощью и наличие сопутствующих заболеваний

Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова в ходе общения с журналистами подтвердила, что в республике зафиксирован рост смертности от коронавирусной инфекции. По ее словам, если раньше смертность составляла 0,5%, то сейчас она достигла 0,8%. При этом в среднем по России показатель смертности составляет 0,9%.

По словам министра, основные причины смертности – это позднее обращение за медицинской помощью и наличие сопутствующих заболеваний.

- Более 90% умерших имели хронические заболевания, а их возраст старше 65 лет, - сообщила Евгения Лудупова.

Как отметила глава Минздрава, рост летальных исходов «сильно беспокоит».

- Мы постоянно консультируемся с ведущими центрами Москвы и проводим все мероприятия для того, чтобы достичь максимального успеха в лечении. Но, к сожалению, ситуация такая, - сказала Евгения Лудупова.

Напомним, по состоянию на утро сегодняшнего дня в Бурятии скончались 34 человека, зараженные коронавирусной инфекцией.

Фото: pixabay.com

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