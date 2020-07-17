Глава Минздрава объяснила рост смертности от коронавируса в Бурятии

Это позднее обращение за помощью и наличие сопутствующих заболеваний





Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова в ходе общения с журналистами подтвердила, что в республике зафиксирован рост смертности от коронавирусной инфекции. По ее словам, если раньше смертность составляла 0,5%, то сейчас она достигла 0,8%. При этом в среднем по России показатель смертности составляет 0,9%.