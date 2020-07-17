Глава Минздрава объяснила рост смертности от коронавируса в Бурятии

Это позднее обращение за помощью и наличие сопутствующих заболеваний
Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова в ходе общения с журналистами подтвердила, что в республике зафиксирован рост смертности от коронавирусной инфекции. По ее словам, если раньше смертность составляла 0,5%, то сейчас она достигла 0,8%. При этом в среднем по России показатель смертности составляет 0,9%.
По словам министра, основные причины смертности – это позднее обращение за медицинской помощью и наличие сопутствующих заболеваний.
- Более 90% умерших имели хронические заболевания, а их возраст старше 65 лет, - сообщила Евгения Лудупова.
Как отметила глава Минздрава, рост летальных исходов «сильно беспокоит».
- Мы постоянно консультируемся с ведущими центрами Москвы и проводим все мероприятия для того, чтобы достичь максимального успеха в лечении. Но, к сожалению, ситуация такая, - сказала Евгения Лудупова.
Напомним, по состоянию на утро сегодняшнего дня в Бурятии скончались 34 человека, зараженные коронавирусной инфекцией.
Фото: pixabay.com
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