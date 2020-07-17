Ситуация с коронавирусом на севере Бурятии «нестабильная и напряженная»

В Северо-Байкальском районе скончались два зараженных коронавирусом пациента





Как сообщила сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, ситуация с коронавирусом в Северо-Байкальском районе остается «нестабильной и напряженной».

С 6 по 16 июля в Северо-Байкальском районе выявлено 69 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в Северобайкальске на амбулаторном лечении находится 64 больных, еще 14 – в стационарах. Двумя санитарными бортами мы госпитализировали в Улан-Удэ 11 пациентов. Все были вывезены своевременно, сейчас никто из них не находится в реанимации. К сожалению, есть два летальных исхода, - охарактеризовала ситуацию министр.В понедельник в район направили главных врачей Территориального центра медицины катастроф Вячеслава Тимкина и Городской поликлиники №1 Улан-Удэ Наталью Бадмаеву. Они провели полный аудит и оказали практическую помощь местным медикам. Для коронавирусных больных в Северобайкальске дополнительно организованы еще 15 коек, для больных пневмонией – еще 15 дополнительных коек в Нижнеангарской ЦРБ.- Сейчас ситуация там на полном контроле, сегодня тяжелых пациентов там нет, - резюмировала Евгения Лудупова.Фото: Минздрав Бурятии