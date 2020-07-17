В Бурятии усилят меры предупреждения африканской чумы свиней

Опасное заболевание выявлено в селе Укыр Красночикойского района Забайкальского края



В Бурятии усилят меры по недопущению заноса на территорию региона вируса африканской чумы свиней (АЧС). Соответствующее поручение дал заместитель председателя противоэпизоотической комиссии при правительстве республики Эрдэм Сангадиев, сообщает пресс-служба регионального минсельхозпрода.



Внеочередное заседание комиссии обсуждало случай выявления 14 июля африканской чумы свиней в селе Укыр Красночикойского района Забайкальского края.



«В ходе заседания принято решение об учете животных, проведении мероприятий по пресечению незаконной реализации мясосырья и живых свиней, в том числе в несанкционированных местах торговли, стихийных рынках, ярмарках выходного дня. Даны поручения муниципальным образованиям по выявлению трупов павших животных на свалках ТБО, а также в местах несанкционированного складирования мусора», - рассказал начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и мониторинга управления ветеринарии Бурятии Дмитрий Калугин.



В рамках принятия превентивных мер руководителям свиноводческих предприятий предложено исключить посещение хозяйства посторонними лицами, регулярно проводить мероприятия по уничтожению мелких грызунов и кровососущих насекомых, исключить возможности проникновения на территорию свинофермы диких, бродячих животных и птиц, которые могут быть переносчиками заболевания.



Кроме того, поставлена задача организовать бесперебойную работу круглосуточных контрольных постов на автодорогах, ведущих к внешним границам региона, продолжить контроль соблюдения владельцами животных правил по убою, хранению и переработке продукции.



Руководителям свиноводческих предприятий рекомендовали проводить ежедневный клинический осмотр поголовья свиней и строго соблюдать режимы приготовления кормов, пояснили в минсельхозпроде Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

