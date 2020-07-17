В Бурятии медведи объявили «войну» фотоловушкам

«Хозяева тайги» разворачивают их объективы от себя и иногда ломают

К слову, еще одну встречу с медведем на видео запечатлел сын лесничего Кудунского лесничества в Кижингинском районе Бурятии. Спрятавшись за дерево, он снял, как три медведя разгуливают и играют вместе.









В Бурятии в Буйское лесничество поступили фотографии с фотоловушки, на которых видно медведя. Фотоловушка была установлена у лесной дороги для фиксации въезжающих в лес машин, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.«Сначала мы подумали, что человек повернул фотоловушку в другую сторону. Думаем, ну вот, и нет теперь ни фотоловушки, ни доказательств, если это лесоруб был. Однако буквально через несколько секунд поступили новые фотографии, на которых отчетливо видно медведя» - рассказывает лесничий Буйского лесничества Артем Беломестнов.Косолапый повернул фотоловушку в другую сторону и ушел в лес. Устройство фото-фиксации в результате встречи с медведем не пострадало.Реагируя на движение объекта и его температуру посредством неощущаемых человеком излучений, прибор фотографирует животных даже ночью. При этом животные чувствуют это излучение и реагируют на него, утверждают специалисты «Заповедного Подлеморья», объединенной дирекции Забайкальского национального парка и Баргузинского заповедника. А медведи подчас срывают с дерева фотоловушки.Так, недавно от медвежьего любопытства, а, может быть, и агрессивности, пострадали два прибора на разных участках резервата. Причем одна из камер находилась в стальном контейнере, который крепился к дереву цепью на высоте около трех метров.Фото: zapovednoe-podlemorye.ru, видео: РАЛХ