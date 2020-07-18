В Бурятии онкобольные молят о покупке сверхнужного медоборудования

По сути, они просят у властей шанс на то, чтобы выжить



В республике разгорается новый скандал – онкобольные пациенты и их родственники призывают власти приобрести необходимое оборудование для их обследования, лечения и оперативного вмешательства. По сути, они просят у властей шанс на то, чтобы выжить.



Счет на секунды



Напомним, скандал с закупками медицинского оборудования в онкоцентр не обсудил только ленивый. Сначала бурятские чиновники заплатили бизнесмену за еще непоставленное медоборудование для онкодиспансера. Потом его все же привезли, но чуть позже оно пропало со складов. В этом громком и странном деле пока так и не поставлена точка. Тем временем о нехватке медоборудования и невнимании к особой группе больных заявляют онкобольные и их родственники. Дошло до того, что единомышленники создали что-то вроде общественного движения, ратующего за права онкобольных.



Все они говорят об одном и том же – больные, к примеру, с раком мозга, нуждаются в быстром обследовании. Тем временем они вынуждены месяцами ждать своей очереди, чтобы попасть на исследования по КТ или МРТ головного мозга. Похожая ситуация и по другим больным. Для изменения ситуации необходимо обеспечить в должном объеме медучреждения этими аппаратами.



У Эржены Раднаевой раком заболела сначала мать, а потом и отец. Они ушли из жизни практически друг за другом.



- Мама умерла от онкологии в 2018 году. На фоне этого у папы началась депрессия, а потом мы узнали, что у него есть опухоль возле мозжечка. Операция не помогла. 27 января его не стало, - говорит Эржена.



Улан-удэнка никого не винит в его смерти, но уверена, что ждать обследования таких больных месяцами неправильно.



- Когда появилось подозрение, что метастазы стали распространяться в позвоночнике, мы решили сделать КТ позвоночника. И долго ждали очереди своей. Только благодаря нашему врачу Эдуарду Борисову удалось побыстрее попасть и сделать КТ и МРТ всех органов. Но оказалось, что метастазы уже проникли и в почки, и в позвоночник. Рентген такие вещи «не видит», а попасть на другие обследования в Улан-Удэ без очереди почти невозможно. Мне кажется, если бы Бурятии возможно было раковым больным получать помощь пооперативнее, то спасать их жизни и лечить удавалось бы эффективнее, - уверена Эржена.



Также больные и их родственники ратуют за открытие при онкоцентре нейроонкологического отделения. Чтобы там больные с раком мозга или позвоночника могли в одном месте получить всю необходимую медицинскую помощь.



– А так идешь сначала к одному врачу, а он полномочий не имеет, отправляет к заведующей и т. д. Знаете, сколько это надо ходить? А ведь счет идет на секунды. У нас в Бурятии тех людей, у которых выявили опухоль головного мозга, не лечат в одном месте. Они не знают, куда идти, что делать, - сетует Эржена.



Обратились к главе



У Галины Петровой ситуация тоже непростая. Ее единственная дочь больна раком мозга, четыре года мама и дочь плечом к плечу борются за жизнь. И сегодня врачи уже открыто говорят о том, что спасти ее вряд ли удастся. Но убитая горем мать не только не собирается сдаваться, но и ищет любые, пусть даже экспериментальные методы лечения, присоединившись к другим единомышленникам за права онкобольных.



- Проблема в том, что у нас нет оборудования и не на чем таких пациентов оперировать. Мы ездили с дочерью в Новосибирск на поезде. Там сделали операцию. Прошли МРТ, все было прекрасно. Но в 2019 году случился рецидив, ей стало плохо. На МРТ показало, что опухоль продолжает разрастаться. Снова съездили на операцию, теперь уже в Москву. Потому что у нас в онкоцентре сделать такую операцию невозможно. Нет микроскопов, навигаторов, реанимационной техники нормальной. И приходится человеку, который и так чувствует себя плохо, ездить так далеко, - говорит Галина Петрова.



По словам Галины, врачи из Москвы, оказывавшие ей с дочерью помощь, и из других городов, не раз замечали, что они могли бы сами приехать в Улан-Удэ и оперировать больную, если бы в Бурятии было соответствующее современное оборудование. Не говоря уже о том, что хорошо бы в республике взрастить свои кадры хирургов данной квалификации.



Особенно ситуация накалилась в период «самоизоляции» и коронавируса. Онкобольные, нуждающиеся в срочной операции, не могли выехать из Улан-Удэ, а местные врачи оперировать таких пациентов либо не умеют, либо не могут в силу отсутствия необходимого медоборудования. Как рассказывает Галина, были и случаи гибели таких больных, оставшихся без помощи извне из-за карантина.



В прошлом году Галина Петрова вместе с другими пациентами и их родственниками даже обратилась к главе республики и министру здравоохранения со своими вопросами. Тогда их вроде бы внимательно выслушали. Но из обещанного пока выполнена только часть.



- Мы в прошлом году встречались с Самбуевым (бывший министр здравоохранения РБ. – Прим. авт.), Алексеем Цыденовым. Обещали, что выполнят наши просьбы в два этапа. И, действительно, теперь появился нейрохирург в онкодиспансере. Спасибо большое за это. Но вторая часть обещанного – закупить оборудование, чтобы была возможность проводить операции, так и осталась невыполненной, все повисло в воздухе, - замечает Галина.



«Вершина айсберга»



Общественник Антон Котенко активно помогает онкобольным в решении данного вопроса. Он уверен, что проблема, поднятая теперь уже самими пациентами, которые не в силах больше молчать, имеет глубокие корни.



- Выясняется, что та история с нарушениями при закупках оборудования для онкоцентра, это только вершина айсберга. Потому что по факту сейчас у нас существует фактически монополист на рынке, отрабатывающий большую часть закупок. То есть у нас нет нормальных торгов и нормальной конкуренции на рынке по госзакупкам медоборудования. Когда стали копать, то выяснилось, что здесь большие деньги замешаны. Люди зарабатывают на большой наценке на это медицинское оборудование. Я разговаривал с поставщиками из других регионов, они однозначно дают оценку, что рынок у нас коррумпированный именно благодаря некоторым чиновникам, - считает Антон Котенко.



Кроме того, по словам общественника, к нему нередко обращаются и сами медики, жалуясь на то, что оборудование поставляют не то, которое необходимо на самом деле.



- От такой ситуации страдают, прежде всего, люди: пациенты и сами врачи. Потому что покупают оборудование «по согласованию со своими»: условно - это чиновник и поставщик. Интересы медиков не учитываются, а пациентов и тем более. Зато мы часто видим красивые фотографии и сюжеты о том, что вот купили новое оборудование. Которое потом, бывает, благополучно едет в кладовку и никак не используется. Мне непонятно, зачем покупать оборудование, которым не пользуются, а его гарантийный срок неумолимо истекает? Ведь медоборудование морально устаревает очень быстро – за пять-восемь лет, - недоумевает Антон Котенко. – Либо привозят уже морально устаревшие экземпляры, но по цене высококлассной техники. Это не лично мое мнение, об этом мне говорят сами медики. То есть тут цель одна – как можно больше заработать.



Антон Котенко уверен, сейчас в сфере госзакупок медоборудования зреет большой нарыв и рано или поздно он рванет. Если, к примеру, новый министр здравоохранения Евгения Лудупова не возьмется за решение этой проблемы засучив рукава.



- Мы просто будем видеть новые и новые уголовные дела и скандалы, а пока кто-то набивает свои карманы, смертельно больные люди будут умирать. Доходит до того, что сами пациенты стали возмущаться и, несмотря на свое личное горе, берут решение этих вопросов на себя. Разве это нормально?



В Минздраве на наш вопрос обещали подготовить комментарий позже. «Номер один» будет следить за ходом развития событий.



Василиса Шишкина, «Номер один».

Фото: "Номер один"

