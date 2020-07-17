В Улан-Удэ два брата жестоко убили случайного прохожего

Они приговорены к длительным срокам заключения в колонии строгого режима

Суд также удовлетворил иск о взыскании с виновных в пользу родственников потерпевшего 1,5 миллиона рублей в счет возмещения причиненного преступлением морального вреда.









Тринадцать лет и девять лет и семь месяцев проведут в колонии строгого режима Виктор Балсанов и Арсалан Балсанов (соответственно). Такое наказание вынес им суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее сметь потерпевшего), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием и судом установлен, что 3 мая 2018 года в течение дня двоюродные братья в компании приятелей распивали спиртные напитки, а вечером в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле «Toyota Camry» катались по Улан-Удэ. Около полуночи они припарковались на остановки общественного транспорта «Лебедева», расположенной по улице Ключевская. Через некоторое время к их машине подошел незнакомый мужчина, который попросил подвезти его. Во время разговора между молодыми людьми, находившимся в салоне автомобиля, и незнакомцем произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой два брата выскочили из машины и принялись кулаками наносить удары по голове противника.После нескольких ударов мужчина упал на землю, и один из злоумышленников продолжил наносить ему удары ногами в тяжелых ботинках по голове и туловищу. После того, как потерпевший перестал двигаться, молодые люди сели обратно в машину и скрылись с места происшествия. Спустя некоторое время избитого мужчину обнаружил прохожий. В течение трех месяцев врачи пытались спасти жизнь потерпевшему, но 9 августа он скончался от травм головы, причиненных нападавшими.Фото: «Номер один»Видео: СУ СКР по Бурятии