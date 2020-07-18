В Бурятии хитро установленные камеры возле турзоны «заколачивают» миллионы рублей штрафов за лето

Камеры бесконтрольно размещаются не на действительно опасных дорожных участках, а на «лакомых» местах



Основным принципом размещения камер фото-, видеофиксации на дорогах Бурятии должна стать не прибыль любой ценой, а установка их в местах концентрации ДТП с целью профилактики, считают общественники республики. Ведь больше всего автомобилистов возмущает несправедливость ситуации: камеры бесконтрольно размещаются не на действительно опасных дорожных участках, а на так называемых «лакомых» местах. Где устройства зарабатывают для коммерческих структур и бюджета миллионы рублей в месяц, опустошая карманы автомобилистов.



Поработать на камеру



Как известно, ежегодно почти всем автомобилистам Бурятии хоть раз в году, но приходят так называемые «письма счастья». В прошлом году ЦАФАП ГИБДД МВД по Бурятии возбудил свыше 227 тыс. дел об административных правонарушениях, среди которых порядка 80% — превышение скоростного режима. С автомобилистов взыскано 149 млн рублей. С началом летнего периода количество подобных писем многократно выросло. Поскольку власти и бизнес, завязанные на установке и обслуживании видеокамер на дорогах, по-прежнему нацелены на «облегчение» кошельков автомобилистов, а не на снижение аварийности.



Камеры устанавливаются в самых доходных местах, например, где высокий туристический трафик. Так, по данным ГИБДД МВД по Бурятии, в прошлом году камеры, установленные на трассе «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан» зафиксировали 38504 постановления. Что намного больше, чем на всех региональных и федеральных трассах региона. За исключением лишь куда более протяженной и интенсивной Р-258 «Иркутск – Чита». Там зафиксировано 33871 постановление.



В чем же причина того, что республиканская трасса на Байкал стала «золотой» для частных компаний, устанавливающих и обслуживающих камеры, и бюджета? Как обычно бывает, для того, чтобы заколачивать большие деньги, необходимо соответствующее «обоснование». Пять лет назад, когда завершилась многолетняя реконструкция основной части курумканской трассы (где, как известно, на дорожных подрядах «освоены» миллиарды рублей), резко возросла средняя скорость и, соответственно, аварийность.



Так вот под предлогом высокой аварийности трассы на ней несколько лет назад начали устанавливать новые комплексы «Скат-Риф», фиксирующие среднюю скорость на разбитых по восемь-десять километров участках (не более 90 километров в час). Эта бизнес-тема стала достойным продолжением эпопеи с «освоением» многомиллиардных подрядов на этой дороге в нулевые годы. Правда, на этот раз деньги стали «заколачивать» уже на обычных автомобилистах.



Причем установка камер вызывает изумление. Например, возле действительно опасных мест их нет и в помине. Как, например, на плохо видимом участке курумканской трассы - напротив села Батурино, где в январе этого года на дороге насмерть сбили несовершеннолетнюю Галину Бурчевскую. Причем напротив села нет не только видеокамер, но и даже ограничивающего скорость знака. Зато в других, более «доходных» местах камеры присутствуют.



Особое возмущение автомобилистов вызывают две видеокамеры, установленные возле местности Пески. При разрешенной на трассе скорости 90 километров в час они «ловят» автомобилистов, поскольку считают не среднюю скорость, а ограничивают ее 60 километрами. Именно эти две камеры и формируют большую часть многомиллионного денежного потока на всей курумканской трассе.



- За апрель-июнь 2020 года две фото-, видеокамеры, установленные в местности Пески, зафиксировали 4542 административных правонарушения по статье 12.9 КоАП «Превышение установленной скорости движения», - сообщили в ЦАФАП ГИБДД МВД по Бурятии.



Замаскированный знак



Циничность ситуации с этими двумя камерами заключается в том, что вокруг местности Пески абсолютно нет никаких жилых строений и людей. Там расположена пустая территория, обнесенная протяженным ржавым металлическим забором. Это так называемая «турзона» - территория, где так же, как и на строительстве автодороги в «нулевые», «отмыли» и буквально закопали в песок миллиарды федеральных рублей. Так что местность Пески имеет весьма символическое значение. Возникает вопрос - если вокруг нет ни души, то почему на трассе скорость должна ограничиваться 60 километрами, что нестандартно для загородных 90-километровых трасс?



В ГИБДД говорят, что решение об установке скандальных ограничивающих знаков принимали не их сотрудники. Ведь ведомство лишь согласовывает, а не указывает места установки дорожных ограничений.



- Данные знаки установлены на техническом совете ГКУ «Бурятрегионавтодор» еще в сентябре 2015 года. А установка дорожных знаков на 160-м километре трассы «Улан-Удэ – Курумкан» (начало и конец населенного пункта) обусловлена изменением границ с.Турка. Согласно знаку, на данном участке разрешается скорость не более 60 километров, - сообщили в ГИБДД.



Однако здесь кроется определенное лукавство, в конечном итоге работающее на выворачивание карманов автомобилистов. Ведь сам знак плохо виден с трассы. Гораздо зримым и профилактически более правильным является установка там либо яркого знака ограничения скорости «60» либо размещение знака населенного пункта «Турка» (раз границы села расширили). Что касается знака «Начало населенного пункта» с изображенными на них домиками и елочками, то он виден гораздо хуже двух предыдущих. И поскольку он дублирует предыдущие знаки, то общественность давно ставит вопрос о его ликвидации.



Ухудшает видимость ограничительного знака стоящий перед ним огромный баннер «Пески», а сразу за ним знак «Поворот», далее стоит тот самый невзрачный ограничивающий знак, а затем рекламная конструкция «Байкалу нужны герои». Похоже, все сделано для того, чтобы переключить внимание автомобилистов с плохо видимого ограничивающего знака на другие, большего размера объекты. А уже за поворотом автомобилистов встречает замаскированная под скорость в 90 километров камера, реально настроенная на 60 километров. В обратную сторону все повторяется - подобная камера стоит сразу же после знака «Пески».



Встретим туристов штрафами



Добавим, что данные за апрель-июнь 2020 года, когда две фото-, видеокамеры «наколотили» по 1 млн рублей каждая, не показатель. Напомним, что большая часть времени курумканская трасса просто пустовала, поскольку был карантин, а из Улан-Удэ туристов даже не выпускали. Зато с 1 июля, когда на Байкал разрешили приезжать иногородним туристам и в целом с началом купального сезона, дорожный поток возрастет в разы. Причем, если многие жители Бурятии уже познакомились с «ловушками» возле Песков, для иркутских или читинских автотуристов это может оказаться неприятным сюрпризом. Хороший способ для роста туристической привлекательности региона, ничего не скажешь - обуют и разденут и перед отдыхом, и на обратной дороге.



По самым приблизительным подсчетам, за этот летний сезон каждая камера «наколотит» по 10 млн рублей прибыли за летний сезон.



Общественный деятель, в прошлом сотрудник ГИБДД Саян Будаев полагает, что комплексов фото-, видеофиксации в этой части трассы быть не должно, поскольку они своей работой «дискредитируют основную цель установки камер на трассах».



- Цель должна быть одна - снижение аварийности на дорогах, но как обосновать установку данных фото-, видеокомплексов в местности Пески? Я даже не слышал, что там когда-нибудь были серьезные аварии, - удивляется Саян Будаев. – Хотя, если смотреть в будущее, что туризм на этой территории когда-нибудь начнет развиваться и там появятся люди, то установка знака будет оправдана. Но вот целесообразность размещения там видеокомплексов, с точки зрения профилактики аварийности на дорогах, более чем сомнительна.



Общественники считают, что дорожные камеры должны перестать быть лишь источником дохода для коммерческих структур и бюджета и необходимо вернуться к первоначальной задаче - ограничение скорости и снижение числа тяжелых аварий на дорогах. Поэтому подобные комплексы в Песках, а также в других «лакомых» местах, по идее, должны быть демонтированы и перенесены на действительно опасные дорожные участки.



Дмитрий Родионов, «Номер один»

Фото: "Номер один"