В Улан-Удэ затопило дом во время капремонта

Жильцы пятого этажа дома на проспекте 50-летия Октября каждый новый ливень ждут с опасением и готовятся к нему заранее



Собственники квартир на пятом этаже дома 50а на проспекте 50-летия Октября каждый новый ливень ждут с опасением и готовятся к нему заранее: расставляют все имеющиеся емкости, чтобы быть готовыми к сбору воды с потолков



В редакцию вновь обратилась одна из жительниц дома Анна Старцева, а также ее соседи. Еще в мае «Номер один» рассказывал историю собственников квартир в доме №50а, где начался капитальный ремонт - замена кровли. Подрядчик – строительная компания «Финанс-Строй», заключившая договор с Фондом капремонта на выполнение ремонта крыши, начал разбирать кровлю за несколько дней перед осадками. О том, что в городе ожидаются дождь и снег, предупреждало МЧС, но подрядчик прислушиваться к прогнозу погоды не стал. В результате выпавших осадков оказались затопленными все квартиры на пятом этаже.



После первого потопа «Финанс-Строй» обещал, что ситуация не повторится, однако жильцов дома топило еще два раза, последний раз в ночь на 1 июля, когда в Улан-Удэ ночью прошел ливень.



- Я спала, проснулась от того, что на меня что-то льется. Ничего не могла понять, потом увидела, что это с потолка бежит. Я была вся мокрая, постель тоже. В квартире лило так же сильно, как и на улице. Снова пришлось всю ночь бегать с ведрами и тазами, таскать и сливать воду. Вновь провис натяжной потолок. В прошлый раз вызывала специалистов, из-под потолка слили почти десять ведер воды - такой пузырь огромный провисал. Сейчас вновь там скопилась вода, - рассказывает Анна Старцева.



Помимо красующегося пузыря на потолке, в одной из комнат исчезло электричество, судя по всему, где-то замкнула проводка. По стенам и потолкам видны потеки, на кухне, пострадавшей больше всего, на потолке появились трещины, отходит штукатурка.



Анна Викторовна - пенсионерка, ее супруг тоже преклонного возраста, инвалид. Осилить ремонт своими силами они не смогут. За разъяснениями, когда, наконец, подрядчик закончит ремонт и какую помощь окажет пострадавшим от потопа жильцам, мы обратились к гендиректору «Финанс-Строй».



- Как только закончим ремонт, обязательно поможем пострадавшим жильцам. Ответственности с себя не снимаем, ни от кого не прячемся. С людьми мы в контакте. Сейчас уже ничего не бежит, как закончим делать кровлю, а нам осталось только сделать ограждение и вентиляционные шахты, пойдем по собственникам, - говорит Константин Ундонов.



В управляющей организации «Импост», за которой числится пострадавший дом, говорят, что с собственниками жилья провели встречу, осмотрели квартиры и зафиксировали все повреждения.



Стоит отметить, что в Улан-Удэ от такого капремонта пострадал не один этот дом. Со схожей ситуацией столкнулись жильцы улицы Пушкина, дом 35; Пугачева, 25.



- У нас меняют кровлю уже примерно неделю, сняли гидроизоляцию крыши. Обещали дождливую неделю, и как раз в этот момент затеяли ремонт. Появились мокрые следы на потолке, а 9 июля по стене и с потолка течет вода. И такая ситуация у всех соседей, все с тазами, а у кого-то уже 8 июля все потекло, - пишут в соцсетях пострадавшие люди.



Во всей этой ситуации возникает только один вопрос: почему нельзя подготовить укрывной материал для кровли на время дождя? Или все подрядчики работают по принципу «и так сойдет»?



Лариса Ситник, «Номер один».