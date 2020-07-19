Вернуться к себе

Как освободиться из созависимых отношений?
Эти отношения нельзя назвать гармоничными, они разрушают, превращая жизнь любящих друг друга людей в настоящий ад. Они не могут расстаться, но и жить вместе им очень трудно – скандалы, истерики, оскорбления. Как и почему рождаются эти «ядовитые» отношения и кто в этом виноват, расскажет клинический психолог и семейный психотерапевт Алена Симонова.
Отверженные
- Алена Николаевна, сегодня очень популярно понятие созависимость, расскажите, как это явление рождается в супружеских, семейных отношениях?
- Единого определения созависимости до сих пор не существует. Многие используют этот термин, чтобы описать поведение человека, у партнера которого есть алкогольная или иная зависимость, в этом случае имеются дисфункциональные отношения, в которых один человек поддерживает болезненное состояние другого. Однако часто это понятие определяется шире - как патологическое состояние эмоциональной, социальной, финансовой, физической зависимости от другого человека.
Созависимыми могут быть двое взрослых людей, обычно это партнеры, друзья или родители с детьми. Маленьких детей созависимость не касается, они по умолчанию зависят от старших. Но безэмоциональные отношения с родителями в детстве могут положить начало большим проблемам в будущем. Дети очень сильно зависят от своих родителей, которые могут травмировать их через гиперопеку, через отвержение. Родители могут вызвать у ребенка травмы покинутого или отвергнутого. В будущем детские травмы чреваты тем, что у выросшего ребенка появляются зависимости, начиная от алкогольной и заканчивая таким видом аддикции, как зависимость от отношений. Получив травмы в детстве, человек потом всю жизнь боится, что его бросят, отвернутся от него, и может впадать в созависимость.
В конце 30-х годов психоаналитик Карен Хорни одной из первых описала созависимость. Она исследовала людей, цепляющихся за других, чтобы справиться с базовой тревогой. Человек выведенного ею типа – это невротическая личность, подверженная особой опасности впасть в болезненную любовную зависимость. Невротическая личность травмирована либо агрессией, что была в родительской семье, либо подавлением эмоций в детстве, гиперопекой или гипоопекой, а возможно, и жестоким воспитанием. Такой ребенок, вырастая, боится, что его бросят, цепляется даже за того партнера, кто делает ему больно.
Бывает, что таких детей не принимают одноклассники или родители. У меня был клиент, его в институте отвергали преподаватели. Такие люди очень зависимы от других, их навязчивое поведение чувствуется окружающими. Оттого их не любят и отталкивают в обществе.
Страсть или созависимость?
Есть такое мнение, что родители и супруги химически зависимых клиентов порой ведут себя так, что это лишь способствует усугублению проблемы. Если у подростка или мужа есть проблемы, то мама или жена ведет себя так, что только усугубляет развитие зависимости. Они не дают самостоятельности, все решают за зависимого человека, контролируют его. Дают ему понять, что он сам не справится, если не будет слушать маму или жену, пропадет. Как говорится, благими намерениями дорога в ад устлана.
- Получается, помощь зависимому со стороны любящего человека - это тупик в решении проблемы?
- Да. Часто человек не может выйти из зависимости потому, что рядом есть созависимый человек. И это касается зависимости любого рода – будь то алкоголь, азартные игры или наркотики. Существует также зависимость от отношений, она формируется по тому же принципу, что и любая другая зависимость. Человек оказывается зависим от своего партнера, в травме отвергнутого постоянно контролирует любимого, ревнует его, маниакально преследует. Он не отпускает партнера никуда.
Например, мужчина не дает жене общаться с подругами, постоянно требует отчета, где она была и с кем. Ему все время кажется, что она изменяет. Чтобы не потерять отношения с ним, женщина становится зависимой от мужа. Она боится остаться одна, поэтому начинает подчиняться ему, страдать, впадает в депрессию из-за несвободы, в итоге сама становится подозрительной, научается контролировать мужа. Не отпускает его никуда и постоянно ревнует. Созависимые очень боятся расставания, потому что близкий человек все за него решает. Даже с кем дружить и куда ходить, какие платья носить – для многих это очень удобно. За этим удобством скрывается глубинный страх расставания. Супруги живут и мучают друг друга годами, как два паука в террариуме. И тот, и другой травмированы. Они не могут ни разойтись, ни жить нормально.
- Многие женщины воспринимают ревность и контроль как любовь со стороны мужчины.
- Действительно, часто женщина воспринимает кипящие страсти, ревность и контроль со стороны мужчины за любовь, потому что когда он постоянно рядом, ей спокойно. На самом деле человек должен быть счастлив и самодостаточен не только рядом с ним, но и с другими. Если муж уехал в командировку, у созависимого появляются мысли об измене мужа. Зависимые отношения – всегда зависимые. Там, где больно, там есть оскорбления, ревность, конфликты. Любовь же – это когда люди живут в гармонии, умеют друг друга отпускать.
Созависимые отношения предполагают, что люди настолько связаны, что не могут действовать автономно. Если их отношения портятся, они страдают. Для созависимых людей партнеры или близкие – это кормушка, в которой они пополняют свои базовые нужды. Залечивают эмоциональные раны, получают чувство безопасности, порой и материальную выгоду. Созависимость – это крайняя эмоциональная ментальная погруженность в жизнь другого человека, часто сопровождаемая смещением функциональных ролей. Женщина превращается в мамочку или муж - в папочку. Непартнерские роли – это искажение, дисгармония, а значит, они рано или поздно приведут к распаду отношений.
Созависимые люди очень быстро заражаются настроением близкого человека. Чувства и эмоции любимого они приписывают на свой счет. Например, жене кажется, что муж пришел с работы раздраженный не потому, что голоден и устал, а потому, что не рад ее видеть. Она начинает закатывать истерики, грустить, что муж выказал какие-то не те, по ее мнению, чувства – гнев, апатию, грусть. У созависимых настроение зависит от другого человека. Они как сообщающиеся сосуды: если у одного плохое настроение, то и у другого оно портится, потому что тот считает, что все это из-за него.
Как выйти из «ядовитых» отношений?
Человек несозависимый сам контролирует свое эмоциональное состояние, он понимает, что настроение испортилось из-за ссоры с начальником. Он сам решает свои проблемы, никого не контролирует, не управляется кем-то. А в созависимых отношениях человек контролирует другого, его разум, чувства и поведение. Они бессознательно не хотят, чтобы партнер уходил с цепи.
Одна женщина так сильно контролировала и ревновала своего мужа, что не отпускала его работать. Считала – «пусть сидит дома, а то найдет другую». Жена бессознательно создавала мужу препоны, поэтому он никак не мог устроиться на работу. Она до того сильно бессознательно хотела, чтобы он не уходил из дома, что муж попал в аварию и стал инвалидом.
Женщина была в какой-то мере даже довольна этим, потому что теперь он точно не найдет ей замену. Надо сказать, что он спасался от нее как мог. От созависимого хочется убежать. Человек, которого держат на коротком поводке, рано или поздно начинает искать, как бы сбежать или хотя бы глотнуть немного свободы.
Интересно, что созависимые отношения начинаются ярко, эффектно, со страстей. Но постепенно страсть утихает, ее душат постоянные конфликты. Партнеры наказывают друг друга то охлаждением, то оскорблениями. Затем страсть переходит в холод, расстаться же мужчина и женщина не могут - у обоих страх остаться одному. В итоге они начинают втихую изменять друг другу, таким образом, отношения портятся. Расставание для них – это драма, полная истерик и скандалов. Они до последнего не отпускают друг друга, Расставание происходит лишь тогда, когда уже нет сил жить дальше, когда дело доходит до физического насилия. Часто партнеры долго не могут расстаться, они бегают, контролируют друг друга, ревнуют, вскрывают переписку, тайно следят. Расстаться не могут, и жить вместе им тяжело. Так годами и мучаются.
- Как вырваться из созависимых отношений?
- Прежде всего, нужно вспомнить, что я – целостная личность и могу жить без другого человека, быть счастливой вне зависимости, есть рядом со мной другой человек или нет. Понять, что живете в созависимых отношениях и раз вы оба мучаетесь, лучше или работать вместе над отношениями, или одному уйти. Нужно ставить цели, строить планы, реализовывать их, обучаться, заниматься своим личностным ростом, не бояться отдалиться от партнера.
Важно также проработать детские психотравмы, которые, скорее всего, и мешают вам строить счастливые отношения с партнерами. Когда приходит прощение мамы и папы, тогда человек внутренне становится гармоничным, он не боится остаться один. Он чувствует свою ценность, перестает цепляться за других людей. Могу с уверенностью сказать, что, выйдя из созависимых отношений, человек становится счастливее.
Гармоничные отношения человек может найти только тогда, когда он проработает детские травмы. Если этого не сделать, он будет вновь и вновь наступать на одни грабли: женщина - попадать в созависимость к любимому, а мужчина ревновать и контролировать возлюбленную. Поэтому, если вы вышли из созависимости и хотите построить новые отношения, нужно для начала проработать свои внутренние проблемы. Порой без помощи специалиста не обойтись. Психолог поможет освободиться от груза былых травм и обид и даст нужные рекомендации по пути к исцелению от созависимости.
Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».
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