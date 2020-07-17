В Улан-Удэ ускорят строительство «путинского» моста

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин оценил проект дорогим, но реальным



Будем вместе с республиканскими властями изыскивать средства на строительство третьего моста через Уду в столице Бурятии, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, проинспектировавший сегодня этот объект в Улан-Удэ.



«Стоимость проекта, конечно, большая – 7,5 миллиарда рублей, будем вместе с республиканскими властями изыскивать средства на его строительство. Мост нужен, без него городу будет тяжело развиваться. Поэтому нужно сейчас ускорить вопрос освобождения территории, подготовить площадку, будем рассматривать варианты финансирования, надо строить как можно быстрее, поскольку, транспортная обстановка в городе меняется не в лучшую сторону. Я считаю, что всё реально, компания, которая выиграла конкурс, абсолютно работоспособная, опыт имеет», - отметил Марат Хуснуллин.



Напомним, поручение о строительстве третьего моста через реку Уда в Улан-Удэ дал президент РФ Владимир Путин 28 декабря 2017 года. Строительство третьего моста начато в Улан-Удэ 14 апреля 2020 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мост позволит разгрузить транспортный поток центральной части города и напрямую свяжет между собой Октябрьский и Железнодорожный районы, что решит проблему заторов. Один из въездов на мост организуют на пересечении улиц Лебедева, Сахьяновой и Трубачеева. В Советском районе построят развязку, которая соединит его с поселком Лазо. Еще одна развязка появится в Железнодорожном районе за железной дорогой.



Непосредственного пересечения с железнодорожными путями не будет: появится автодорожный тоннель, который будет выходить прямо на улицу Третья транспортная. Для удобства движения в этом месте построят путепровод. С одной стороны расположится дорога на Элеватор, с другой – на Кирзавод. Все это позволит «разгрузить» центр столицы Бурятии и две существующие переправы через Уду – по улице Бабушкина и на проспекте Автомобилистов. По оценкам экспертов, новый мост разгрузит транспортный поток центра Улан-Удэ на 30%.



Фото: egov-buryatia.ru

