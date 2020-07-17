В Улан-Удэ ветераны Афгана и Чечни захоронили фото погибших друзей

Фотографии повредил подрядчик реконструкции сквера «Ровесникам, ушедшим в бой»







В Улан-Удэ в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» сегодня прошла церемония захоронения гранитных рамок с фотографиями воинов из Бурятии, погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане и во время боевых действий в Чечне. Фотографии были повреждены подрядчиком ООО «Стройсервис», ведущего реконструкцию сквера, сообщили в администрации столицы Бурятии.



Изначально, во время реконструкции по согласованию с бурятским отделением «Боевого братства» планировалось оставить старые фотографии на мемориальных стенах, забетонировав их, а сверху разместить обновленные фотографии, но в результате ошибки подрядчика работы были приостановлены и по итогам обсуждений принято решение о создании специального места под основанием памятного камня-глыбы для захоронения поврежденных фото.



За один день подрядчик подготовил это место, все фотографии были с особой аккуратностью демонтированы и перенесены на новое место. Сегодня ветераны «Боевого братства» и родственники погибших воинов отдали дань памяти своим товарищам, друзьям, родным.



В рамках реконструкции сквера «Ровесникам, ушедшим в бой», которая стартовала в мае, будут полностью отреставрированы две мемориальные стены, их облицуют гранитными плитами, а также обновлены фотографии погибших воинов. Сейчас в сквере реставрируют памятник «Черный тюльпан», обустраивают новые пешеходные дорожки, прокладывают летний водопровод и новые сети электроснабжения для уличных фонарей.

Все работы по реконструкции сквера должны быть завершены до 1 сентября.



Фото: ulan-ude-info.ru

