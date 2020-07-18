18.07.2020
Федеральное агентство возьмет разработку ученого из Бурятии

Федеральное агентство возьмет разработку ученого из Бурятии

Тест позволяет определить наличие КОВИД за 15 минут

16 июля резиденты «Сколково» представили свои разработки руководителю Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероникой Скворцовой.

Участники обсудили перспективы сотрудничества стартапов с ФМБА, затронули тему внедрения готовых решений в клиниках агентства, клинической апробации решений в высокой стадии готовности и возможность контрактной разработки решений под нужды структуры.

По словам Скворцовой, устройство для экстракорпорального очищения крови «Эфферон», «может быть востребовано для широкого круга задач в контуре ФМБА, в частности, при терапии COVID-19». «Правильным и очень востребованным направлением» также является разработка экспресс-тестов, представленная компанией «Рапид Био», с которой руководитель ФМБА выразила готовность сотрудничать.


- Тест можно делать даже самому, без присутствия медицинского работника. Чувствительность = 94%, специфичность = 98%. Это удобный тест, российская разработка отличными характеристиками и неплохим ценником и всеми необходимыми документами. Заработанные деньги DRD направит на разработку других тестов - диагностику инсульта и других повреждений мозга, - рассказали в Сколково.

Напомним, DRD – компания, которую основали уроженцы Бурятии Анжей Жимбиев и Семен Покацкий.


 

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