Федеральное агентство возьмет разработку ученого из Бурятии

Тест позволяет определить наличие КОВИД за 15 минут

16 июля резиденты «Сколково» представили свои разработки руководителю Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероникой Скворцовой.

Участники обсудили перспективы сотрудничества стартапов с ФМБА, затронули тему внедрения готовых решений в клиниках агентства, клинической апробации решений в высокой стадии готовности и возможность контрактной разработки решений под нужды структуры.

По словам Скворцовой, устройство для экстракорпорального очищения крови «Эфферон», «может быть востребовано для широкого круга задач в контуре ФМБА, в частности, при терапии COVID-19». «Правильным и очень востребованным направлением» также является разработка экспресс-тестов, представленная компанией «Рапид Био», с которой руководитель ФМБА выразила готовность сотрудничать.





- Тест можно делать даже самому, без присутствия медицинского работника. Чувствительность = 94%, специфичность = 98%. Это удобный тест, российская разработка отличными характеристиками и неплохим ценником и всеми необходимыми документами. Заработанные деньги DRD направит на разработку других тестов - диагностику инсульта и других повреждений мозга, - рассказали в Сколково.

Напомним, DRD – компания, которую основали уроженцы Бурятии Анжей Жимбиев и Семен Покацкий.



