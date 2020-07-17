В Бурятии не будут открывать детские загородные лагеря

Летняя оздоровительная кампании так и не начнется в связи с текущей эпидобстановкой по COVID-19



В Бурятии в связи с текущей эпидобстановкой по COVID-19 отменен третий сезон летней оздоровительной кампании. Решение об отмене открытия детских загородных стационарных лагерей принято на очередном заседании регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«С учетом той ситуации, которая сегодня складывается по коронавирусной инфекции в целом по стране и в нашей республике, а мы ее характеризуем как нестабильную, принято решение не открывать в этом сезоне детские лагеря», - пояснила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.



Министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов добавил, что лагеря дневного пребывания, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря также не будут работать.



«Из 11 регионов Дальневосточного федерального округа летнюю оздоровительную кампанию начал только один регион, это Сахалинская область, где ситуация относительно стабильная. Наши же учреждения освоили новые форматы работы, которые дети уже оценили», - отметил он.



Занятость детей во время летних каникул в Бурятии обеспечивают 74 учреждения дополнительного образования в дистанционном формате. Учебные занятия и консультации, чаты в мессенджерах, интернет-конкурсы, мастер-классы от музеев, онлайн-спектакли от театров, виртуальные выставки от библиотек - мероприятия для детей разного возраста в различных форматах проводятся ежедневно. Участниками таких событий уже стали более 70 тысяч детей по всей республике.



Спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва и региональные спортивные федерации Бурятии также проводят тренировки в режиме онлайн на платформах ВКонтакте, WhatsApp, Viber, Instagram, Zoom, Skype, YouTube.



Месяц назад в Бурятии стартовал проект «Каникулы онлайн», в рамках которого для ребят целый день 50 специально обученных вожатых проводят мастер-классы, конкурсы, игры, концерты и тренинги. Планируется провести шесть таких смен по 14 дней. Уже сейчас в них приняли участие около 500 детей.



А вот санаторно-оздоровительные лагеря продолжают. С 18 июня начал работу санаторно-оздоровительный лагерь «Родник». Сейчас в нем отдыхает 81 ребенок. До конца года планируется проведение шести смен для 486 детей. С 15 июля принял детей санаторий «Байкальский бор». Загрузка составила 108 детей в смену, что позволит до конца года принять 648 детей.



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