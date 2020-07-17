Частный самолет Як-12А совершил аварийную посадку на Байкале

Пилот и трое пассажиров живы, самолет с отказавшим двигателем планировал с высоты 300 метров



В Шибетском заливе пролива Малое море Ольхонского района Иркутской области сегодня аварийную посадку на воду совершил частный самолет Як-12А. По предварительной информации во время воздушной экскурсии у самолета отказал двигатель, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.



На борту самолета находились четыре человека: пилот и три пассажира. Самолет планировал с высоты 300 метров и приводнился в трех метрах от берега. На частном транспорте очевидцы доставили пассажиров в фельдшерский пункт поселка Хужир. Угрозы жизни нет.



Четыре спасателя Сахюртинского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России были на месте уже через несколько минут после получения информации. Пилот потерпевшего крушение самолета находился рядом с машиной в удовлетворительном состоянии. Спасатели подцепили затонувшее воздушное судно тросом и при помощи автомобиля ГАЗ-66 вытянули его на берег.



Фото: bpso.ru

