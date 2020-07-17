В Бурятии продолжат стройку века

Депутаты Государственной Думы 16 июля приняли в третьем чтении законопроект, который до 31 декабря 2024 года выводит строительство Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей из-под целого ряда экологических ограничений, в частности, позволяя сплошную вырубку леса на Байкале.

Минприроды возьмет на контроль

В федеральный закон об охране озера Байкал Госдума внесла исключение, по которому в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) допускается осуществление видов деятельности, необходимых для увеличения пропускной способности БАМа/Транссиба. Закон позволяет при строительстве и реконструкции железнодорожных объектов переводить земли лесного фонда в земли иных категорий, после чего допускается «проведение сплошных рубок».

Перечень объектов инфраструктуры, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки леса, определит правительство РФ. В список запрещено включать объекты, предназначенные для постоянного или временного проживания граждан, а также объекты рекреационной и иной деятельности, не связанной с обеспечением функционирования БАМа/Транссиба.

Также закон об экологической экспертизе дополняется положением, по которому необходимо проводить только государственную экспертизу проектной документации, а проведение государственной экологической экспертизы не требуется.

Стоит отметить, что ранее уже принимался подобный законопроект - в 2009 году подобное исключение приняли ради строительства объектов к Олимпиаде в Сочи. Тогда закон предоставил возможность аренды участков на территориях национальных парков.

Новость о том, что возле Байкала разрешат рубить лес, всколыхнула жителей обоих побережий озера – и Иркутска, и Бурятии. Люди опасаются, что под видом необходимых для строительства дороги рубок, пострадает очень много леса, многое срубят под шумок… В Бурятии считают, что пострадает незначительная территория, при этом все рубки будут контролировать власти республики.

- Законопроект о сплошной рубке в районе БАМа и Транссибирской магистрали касается обеспечения строительства железнодорожной артерии РФ, он принят во исполнение плана по модернизации и развитию транспортной инфраструктуры. В Бурятии это северная часть, где уже проходит ветка БАМа. Там есть уже одна колея железной дороги, по которой поезда сегодня передвигаются в реверсивном режиме, насыпь уже существует, так что рубка леса для строительства не потребуется. Вторая колея пройдет параллельно первой, на той же насыпи, - пояснила заместитель министра природных ресурсов Бурятии Марина Капустина.

Рубка леса может понадобиться для строительства инфраструктурных объектов для обеспечения этого строительства, поэтому пострадает относительно небольшое количество леса. Кроме того, по словам замминистра, особо охраняемые природные территории (ООПТ) на территории Бурятии затронуты не будут, поскольку их просто нет в зоне предполагаемого строительства.

Что касается негативных откликов жителей республики, то, по мнению, Марины Капустиной, опасаться нечего, так как все будет происходить в рамках закона.

- Железная дорога - это стратегический объект, строится в интересах Российской Федерации для увеличения пассажиропотока, скорости перемещения грузов и в целом для соединения Дальнего востока с западной частью страны, - говорит замминистра.

Кроме того, министерство природных ресурсов будет контролировать все вопросы по переводу земель из одного вида использования в другой, все мероприятия по сплошным рубкам также будут на контроле. Рубки будут проходить на основании плана развития этих территории, а этот план должен быть обязательно согласован с властями региона.

Половинчатый закон

Еще одним поводом для недовольства и недопонимания стало то, что рубка леса для нужд жителей побережья Байкала по-прежнему запрещена. В центральной экологической зоне нельзя проводить сплошные рубки для создания противопожарных разрывов, прокладки линий электропередач, создавать новые кладбища и многое другое.

- По всем нормативным требованиям противопожарный разрыв обязателен вокруг села, но закон об охране озера Байкал и 643-е постановление правительства РФ запрещает рубку леса даже для этих целей. Мы уже вносили предложения на этот счет. Отмечу: мы ни в коем случае не просим разрешить рубить зеленые насаждения для коммерческих целей на Байкале, с 2020 года все коммерческие рубки в центральной экологической зоне вообще запрещены. Мы просим разрешить рубку только для обеспечения инфраструктуры для нормальной жизни населения, которое живет сегодня в ЦЭЗ, - подчеркивает Марина Капустина.

В центральной экологической зоне на сегодняшний день в 83 населенных пунктах проживает 80 тысяч человек. И ежедневно люди там сталкиваются с проблемами при решении обычных житейских вопросов. На побережье Байкала уже были случаи, когда в селах негде хоронить умерших. Например, в селе Клюевка старое кладбище находится в нескольких метрах от уреза воды на берегу Байкала и хоронить на нем нельзя. Для нового кладбища подобрали участок в трех километрах от села, но он, несмотря на то, что там нет деревьев, входит в земли лесного фонда, на которых размещение кладбищ запрещено. Чтобы сделать здесь кладбище, нужно перевести земли лесного фонда в земли населённых пунктов, но и это также запрещено…

Известный в Бурятии эколог, ведущий научный сотрудник Геологического института СО РАН, член Общественной палаты Бурятии Евгений Кислов согласен с замминистра в том, что закон приняли половинчато, без учета пожеланий властей и жителей региона. Не согласен Евгений Кислов и с отменой экологической экспертизы.

- В связи с принятием закона об охране озера Байкал и ряда подзаконных актов, постановлениям правительства в ЦЭЗ БПТ были предприняты очень жесткие ограничения хоздеятельности. Сейчас приняли этот закон, но экологи выступают против него, так как он резко меняет сложившийся порядок вещей. Нельзя отменять государственную экологическую экспертизу для таких серьезных объектов, нужно было ее оставить в законе, - уверен эколог.

В целом Евгений Кислов считает, что в отношении центральной экологической зоны нужно перейти не к «запретительному», а к «разрешительному» методу. По его мнению, в ЦЭЗ нужно либо резко сократить запрещенные виды деятельности, либо вовсе их отменить. Выходом может стать проведение экологических экспертиз при строительстве.

- Тенденция на то, чтобы сделать возможным жизнеобеспечение населения здесь, была бы правильной. Ведь если порассуждать, Транссиб и БАМ проходят по берегу Байкала. Если бы в те далекие годы, когда строили железную дорогу, существовали все эти ограничения, ни БАМ, ни Транссиб бы просто не появились. Сохранять природу нужно для людей, а нет от людей. Запрещать любые виды деятельности и думать, что это поможет спасти природу, - это неверный подход. Люди остались без средств к существованию и это наоборот ухудшило ситуацию, браконьерства и незаконных рубок стало только больше, - размышляет эколог.

Что касается контроля за масштабами рубок, с этим вопросов быть не должно. Им, как говорит, Евгений Кислов, может заняться целый ряд надзорных ведомств, сосредоточенных в Северобайкальске – это и Северобайкальская природоохранная прокуратура и Росприроднадзор.

Напомним, поправки вступят в силу после одобрения Советом федерации и подписания президентом РФ.