В Бурятии за сутки появилось 43 новых случая заражения COVID-19

Общее число заболевших – 3651



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 18.07.2020 зарегистрировано 3651 (+43) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По г. Улан-Удэ –2029.



Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2820 человек, умерло 35 человек. Проходит лечение в стационарах республики 361 больной. На амбулаторном лечении находятся 435 пациентов.



На 8:00 ч. 18 июля в инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 361 пациент, из них 17 детей. Состояние детей удовлетворительное. В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 974 койки, занято – 366, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 361, свободно 608 коек. Занятость коечного фонда больными – 37,5 %.



На амбулаторном лечении на 08:00 ч. 18.07.2020 находится 435 пациентов COVID-19 с легким течением заболевания.



Всего выздоровели от COVID-19 – 2820 (+47) человек. Всего умерло больных с COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией - 35 человек.



17 июля 2020 года в стационаре по ул. Пирогова 30 «а» умер пациент 79 лет от новой коронавирусной инфекции тяжелого течения с сопутствующей ишемической кардиомиопатией, кардиосклерозом с нарушением ритма и хронической сердечной недостаточностью, находился на лечении в реанимационном отделении 23 дня.



В ГБУЗ «РКИБ» в отделении реанимации находятся 4 тяжелых пациента, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 8 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 2 пациента (в том числе старше 65 лет 0 чел.). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 5 чел., на ИВЛ-2 пациента, старше 65 лет- 2 чел.



В трех обсерваторах на 18.07.2020 г. на 08:00ч. находится 30 человек.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40



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