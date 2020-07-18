В Бурятии «пересчитали» краснокнижных животных

Ученые заняли учетом дикого северного оленя



С 30 июня 2020 г. по 10 июля 2020 г. научными сотрудниками Байкальского заповедника проведен учет дикого северного оленя, обитающего в горной тундре средней части хребта Хамар-Дабан. Это единственный вид среди млекопитающих Байкальского заповедника, который занесен в Красную книгу Республики Бурятия (2013) и Красную книгу Российской Федерации (2001).



Для учета использовалась методика учета дикого северного оленя А.А. Васильченко «Абсолютный учет дикого северного оленя на снежниках» (1998): путем визуального наблюдения за животными на снежниках с одновременным фото- и видеофиксированием и последующей идентификацией индивидуальных особенностей каждой особи. Учет проводится преимущественно в конце июня – начале июля, когда дикие северные олени выходят на оставшиеся участки снежников, где спасаются от гнуса. Выявлялись следы жизнедеятельности северного оленя (экскременты, шерсть после линьки, сброшенные рога), а также следы копыт, оставленные этим животным на снежниках.



Всего за время учетных работ пройдено свыше 100 км пешего маршрутного учета, что по сравнению с предыдущим годом вдвое больше.



- Увеличение объема учетных работ действительно приносит свои положительные результаты – мы охватили бόльшую площадь исследования и, соответственно, получили больше достоверных сведений. В дальнейшем мы планируем охватить исследованиями еще и недосягаемые участки горной тундры Байкальского заповедника», – говорит Ирина Козырь, кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе ФГБУ «Байкальский государственный заповедник».



По данным Летописей природы, в 1977 г. отмечено 46 встреч дикого северного оленя, в 1978 г. — 97 встреч. Численность дикого северного оленя тогда составляла до 150 особей, позже она заметно стала сокращаться, и причины этого так и не были установлены.



С 2008 года по 2020 г. в Байкальском заповеднике ежегодно осуществляется комплексный мониторинг за состоянием популяции дикого северного оленя. Так, с 2008 года научные сотрудники ежегодно наблюдали от 18 до 31 особи дикого северного оленя, в последние годы численность составляла 21–25 особей. По данным учетных работ 2020 года установлено, что численность северного оленя начала восстанавливаться, здесь обитает не менее 50 особей, среди них 7 сеголетков (телят этого года).



С целью организации наиболее достоверного мониторинга научными сотрудниками заповедника ежегодно устанавливаются фотоловушки.



- С их помощью мы можем провести идентификацию особей и в последующем использовать эти данные для оценки численности этих редких животных, а также зафиксировать их время миграции, линьки и даже возможных «врагов», – отмечает Алексей Китаев, начальник научного отдела ФГБУ «Байкальский государственный заповедник».



Все собранные материалы в рамках экспедиционных работ по мониторингу дикого северного оленя позволят получить наиболее достоверные данные при анализе факторов, влияющих на состояние популяции этого уникального редкого вида животных, что поможет сохранить хамар-дабанскую группировку дикого северного оленя (лесного подвида алтае-саянской популяции) на границе его ареала обитания.



СПРАВКА



Дикий северный олень (лесной подвид, алтае-саянская популяция) Rangifer tarandus valentinae Flerov, 1933,принадлежит к отряду Парнокопытные (Artiodactyla), семейству Оленьи (Cervidae). Категория и статус в Красной книге России (2001): 3 – редкий подвид.

Является реликтом плейстоценовой "тундростепи". Распространен в пределах Горного Алтая, юга Кемеровской области, юга Красноярского края, юго-запада Иркутской области, в Республиках Алтай, Тыва, Хакасия и Бурятия (восточная оконечность ареала, хр. Хамар-Дабан, Байкальский заповедник). Вплоть до бронзового века ареал их на юге Сибири был сплошным. В дальнейшем область распространения постоянно сокращалась, дробилась, звери отступали в менее измененные человеком ландшафты. В настоящее время размещение группировок оленей очаговое (локальное).





