В Бурятии билетных кассиров пригородных поездов оснастили видеорегистраторами

Видеосъемка поможет в борьбе с хулиганами и дебоширами



С 25 июля 2020 года билетные кассиры Байкальской пригородной пассажирской компании выходят в рейс с портативными видеорегистраторами. Знаки, предупреждающие о том, что в вагонах ведётся съемка, размещены в вагонах подвижного состава.



Сейчас приборами оснащены сотрудники, работающие в электричках на самых больших участках полигона деятельности Байкальской ППК – Иркутском и Улан-Удэнском. На Северобайкальском участке, а также по КБЖД курсируют современные пассажирские вагоны. В них уже встроены камеры для видеосъемки. Таким же оборудованием обеспечены и два новых 4-вагонных поезда модели ЭП3Д, обслуживающие пассажиров на участке Зима – Иркутск – Слюдянка. Таким образом 60 процентов пригородных поездов Иркутской области и Бурятии фиксируют рабочий процесс кассиров и обстановку в пути следования на видео.



Видеосъемка поможет в борьбе с хулиганами и дебоширами, и позволит улучшить общую дисциплину в пригородном поезде, считают в компании. Вместе с тем служебные видеорегистраторы обеспечат безопасность самих сотрудников, повысят производительность их труда и улучшат качество обслуживания пассажиров.



– Ещё один плюс – возможность объективно рассмотреть жалобы и обращения пассажиров. В разборе конфликтной ситуации запись позволит принять правильное решение, – говорит генеральный директор Байкальской ППК Тимур Кулиев. – Тестировать работу приборов мы начали с января этого года. И можем уверенно сказать, что пассажир не всегда бывает прав, примерно в половине случаев претензия была необоснованной.



Напомним, в 2017 году президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за хулиганство на транспорте. В УК РФ также была введена статья об ответственности за совершение хулиганских действий, угрожающих безопасности транспортных средств. По ней предусмотрено наказание – от штрафа до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба АО "Байкальская Пригородная Пассажирская Компания".



