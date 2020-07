В Китае открылся павильон с товарами из Бурятии

Продукция 50 производителей будет представлена в зоне беспошлинной торговли



Торговый павильон «Made in Buryatia» в г. Маньчжурия начал работу в рамках соглашения российской и китайской сторон о взаимодействии в сфере внешнеэкономической деятельности. Оно подписано в прошлом году Центром поддержки экспорта Бурятии при поддержке Министерства промышленности и торговли с зоной беспошлинной торговли г. Маньчжурия.



По условиям заключенного соглашения торговая площадь в 100 кв.м. и застройка предоставляется для Центра поддержки экспорта Бурятии на безвозмездной основе сроком на 5 лет. В торговом павильоне «Made in Buryatia» представлена продукция 50 производителей из Республики Бурятия.



Услуга по поиску партнеров в Китае в торговом павильоне оказывается Центром поддержки экспорта при поддержке Минпрома республики.



Форма работы торгового павильона «Made in Buryatia»:



- прямые продажи в зоне беспошлинной торговли для туристов из внутреннего Китая. Зона беспошлинной торговли позиционирует свою продукцию как импорт из России и полное отсутствие контрафакта;

- продажи посредством мелкого и среднего опта через зону беспошлинной торговли для китайского бизнеса;

- организация прямых B2B переговоров между экспонентами и китайскими бизнесменами, в том числе проведение в формате ВКС совещаний на еженедельной основе.



Российская продукция, экспортируемая в зону беспошлинной торговли не облагается ввозной таможенной пошлиной и НДС в сравнении с обычным импортом в Китай, что делает привлекательной торговлю между Россией и Китаем на приграничной территории.

Центром поддержки экспорта Бурятии проводятся переговоры с целью расширения зон беспошлинной торговли в г. Харбин, г. Эрлянь, г. Суйфунхэ, г. Улан – Чаб.



Условия участия в торговом павильоне «Made in Buryatia»:

1. Кто может участвовать: экспортно – ориентированные субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Республике Бурятия;

2. Категории товаров, разрешённые к ввозу на торговую зону:

- продукты водного промысла (рыба, морепродукты);

- кондитерская продукция, снеки;

- продукты растительного происхождения (мука, растительное масло, консервы, джемы);

- безалкогольные напитки (кофе, чай, соки, минеральные воды);

- товары широкого потребления (бытовая химия, сувениры, игрушки, наручные часы);

- одежда, обувь, головные уборы, кожгалантерея;

- электроприборы (мелкая бытовая техника);

- сувенирная продукция.

3. Категории товаров, запрещенные к ввозу на торговую зону:

- табачная продукция;

- мясная продукция;

- алкогольная продукция;

- ювелирная продукция.



Для участия в проекте приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства. По всем вопросам о способах подачи заявления можно обратиться в Центр экспорта Бурятии или Центр предпринимательства «Мой бизнес». Адрес: г. Улан – Удэ, ул. Смолина, 65, тел. 88003030123 (внутренний 126), ответственный - руководитель Центра экспорта Бурятии Гылыпкылов Руслан Юрьевич.