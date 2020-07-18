В Китае открылся павильон с товарами из Бурятии

Продукция 50 производителей будет представлена в зоне беспошлинной торговли
Торговый павильон «Made in Buryatia» в г. Маньчжурия начал работу в рамках соглашения российской и китайской сторон о взаимодействии в сфере внешнеэкономической деятельности. Оно подписано в прошлом году Центром поддержки экспорта Бурятии при поддержке Министерства промышленности и торговли с зоной беспошлинной торговли г. Маньчжурия.
По условиям заключенного соглашения торговая площадь в 100 кв.м. и застройка предоставляется для Центра поддержки экспорта Бурятии на безвозмездной основе сроком на 5 лет. В торговом павильоне «Made in Buryatia» представлена продукция 50 производителей из Республики Бурятия.
Услуга по поиску партнеров в Китае в торговом павильоне оказывается Центром поддержки экспорта при поддержке Минпрома республики.
Форма работы торгового павильона «Made in Buryatia»:
- прямые продажи в зоне беспошлинной торговли для туристов из внутреннего Китая. Зона беспошлинной торговли позиционирует свою продукцию как импорт из России и полное отсутствие контрафакта;
- продажи посредством мелкого и среднего опта через зону беспошлинной торговли для китайского бизнеса;
- организация прямых B2B переговоров между экспонентами и китайскими бизнесменами, в том числе проведение в формате ВКС совещаний на еженедельной основе.
Российская продукция, экспортируемая в зону беспошлинной торговли не облагается ввозной таможенной пошлиной и НДС в сравнении с обычным импортом в Китай, что делает привлекательной торговлю между Россией и Китаем на приграничной территории.
Центром поддержки экспорта Бурятии проводятся переговоры с целью расширения зон беспошлинной торговли в г. Харбин, г. Эрлянь, г. Суйфунхэ, г. Улан – Чаб.
Условия участия в торговом павильоне «Made in Buryatia»:
1. Кто может участвовать: экспортно – ориентированные субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Республике Бурятия;
2. Категории товаров, разрешённые к ввозу на торговую зону:
- продукты водного промысла (рыба, морепродукты);
- кондитерская продукция, снеки;
- продукты растительного происхождения (мука, растительное масло, консервы, джемы);
- безалкогольные напитки (кофе, чай, соки, минеральные воды);
- товары широкого потребления (бытовая химия, сувениры, игрушки, наручные часы);
- одежда, обувь, головные уборы, кожгалантерея;
- электроприборы (мелкая бытовая техника);
- сувенирная продукция.
3. Категории товаров, запрещенные к ввозу на торговую зону:
- табачная продукция;
- мясная продукция;
- алкогольная продукция;
- ювелирная продукция.
Для участия в проекте приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства. По всем вопросам о способах подачи заявления можно обратиться в Центр экспорта Бурятии или Центр предпринимательства «Мой бизнес». Адрес: г. Улан – Удэ, ул. Смолина, 65, тел. 88003030123 (внутренний 126), ответственный - руководитель Центра экспорта Бурятии Гылыпкылов Руслан Юрьевич.
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