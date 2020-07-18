В Окинском районе снят режим «Чрезвычайная ситуация»

Объездную дорогу отремонтировали

Вчера в Окинском районе были завершены работы по оборудованию объездной дороги в районе поврежденного моста на автодороге «Монды -Орлик». Режим «Чрезвычайная ситуация» снят.Напомним, на территории Окинского района Бурятии была разрушена одна половина ширины проезжей части автомобильного моста в местности Хайгас, в связи с чем был введён режим ЧС. Вероятной причиной обрушения половины ширины проезжей части моста на автодороге регионального значения «Монды-Орлик» явился проезд по нему тяжеловесного транспорта в ночь с 12 на 13 июля 2020 года.Значительный ущерб автомобильной дороге общего пользования и расположенным на ней искусственным сооружениям наносит возросший поток большегрузного транспорта.

Существующие деревянные мосты 1988 года постройки и имеют ограничения по общей массе перевозимого груза 20 т, согласно проекту организации дорожного движения, а перевозят по ним грузы общей массой, превышающей допустимые нагрузки.

Учреждением будут направлены предложения в Минтранс РБ о необходимости разработки проектной документации на реконструкцию данных сооружений.