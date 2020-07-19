В Бурятии зарегистрирован 41 новый случай коронавируса

В стационаре по ул. Солнечной умерла пациентка 69 лет с тяжелой формой инфекции



По информации Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 19 июля зарегистрировано 3692 (+41) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По г. Улан-Удэ –2076. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2854 (+34) человека, умерло 36 человек. Проходят лечение в стационарах республики 362 больных. На амбулаторном лечении находятся 440 пациентов.



В стационаре по ул. Солнечной умерла пациентка 69 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции. У пациентки имелись тяжелые сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, нарушения ритма, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет, ожирение. Находилась на лечении в отделении реанимации с 15 июля.



Из 41 новых случаев COVID-19: 19 чел. - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, определение границ эпидочагов и круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. Круг контактных лиц составляет 1327 человек, все лабораторно обследованы. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 831 тыс. кв.м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.



По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112. По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40



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