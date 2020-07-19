В Бурятии определили лучших медицинских блогеров

В республике прошел первый в истории здравоохранения конкурс «i-Медик Бурятии-2020»



Первый в истории здравоохранения конкурс «i-Медик Бурятии-2020» задумывался для того, чтобы определить, какие учреждения активнее всех работают с населением, освещая важные темы профилактики посредством интернета и социальных сетей. 17 июля подведены итоги республиканского конкурса, и названы медицинские организации и блогеры с самым успешным опытом работы в этом направлении. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Оценивались не только сайты и официальные аккаунты учреждений здравоохранения, но и врачей, медсестер, стажеров, интернов, студентов медицинских вузов и ссузов, которые проводят просветительскую, профилактическую работу в социальных сетях.



Организаторы с помощью конкурса намерены повысить доступность, достоверность, качество информации, представляеморй медицинскими учреждениями Бурятии в сети Интернет, отметить медицинских работников, активно выстраивающих качественные коммуникации с обществом.



Критериями оценки стали количество пользователей, регулярность обновления, креативность – наличие видеороликов, интернет-мемов, и других зрелищных элементов.



Все победители получили ценные призы и подарки от организаторов конкурса.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии

