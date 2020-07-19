В Бурятии 22 выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

В первый день, 6 июля, экзамен по русскому языку написали свыше 4 тысяч человек



В Бурятии 22 выпускника написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. В первый день, 6 июля, экзамен по русскому языку написали свыше 4 тысяч человек.



Сегодня, 19 июля, стали известны результаты первого дня единого государственного экзамена по русскому языку. По его итогам 22 выпускника школ республики набрали по 100 баллов. Это ребята из школ № 35, 8, 25, 3, 17, 7, 9, 19, 47 города Улан-Удэ и один выпускник Бурятского национального лицей-интерната №1.



Также максимальный балл получили 9 выпускников Кабанского, Заиграевского, Кяхтинского, Селенгинского, Баргузинского, Иволгинского, Прибайкальского, Кижингинского районов и города Северобайкальск.



Экзаменационная кампания ЕГЭ-2020 продолжается: ожидаются результаты состоявшихся экзаменов, а выпускники продолжают сдавать экзамены, сообщает пресс-служба Минобразования Бурятии.



Фото: "Номер один"

