Стивен Сигал очно познакомится с Бурятией

Голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств пробудет в республике неделю



Всемирно известный голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал, являющийся гражданином России, в понедельник, 20 июля прибудет в Бурятию, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В Бурятии Стивен Сигал планирует находиться в течение всей следующей недели. В планах у знаменитого гостя посещение центра Буддийской традиционной Сангхи России – Иволгинского дацана, знакомство с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе, а также объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО - озера Байкал.



«Я считаю, что Байкал - самое важное озеро в мире. Также это чрезвычайно священное место и считаю, что защита озера и этого региона имеет первостепенное значение. У меня много друзей и родственников из этого региона, и моя связь с республикой чрезвычайно важна для меня», - прокомментировал свою поездку в Бурятию Стивен Сигал.



Отметим, Стивен Сигал хочет поближе познакомиться с культурой и бытом бурятского народа, посетив этно-комплекс «Степной кочевник». Кроме того, в Иволгинском дацане мастер боевых искусств намерен провести тренировку со спортсменами республики. Знаменитый гость побывает и на острове Ольхон.



Фото: vk.com/sseagalgroup

