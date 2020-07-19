В Санкт-Петербурге скоропостижно скончался лама Лосал Жамсо

Баир Бальжинимаев будет похоронен на родине в Забайкальском крае



Лама Санкт-Петербугского дацана Лосал Жамсо (Баир Бальжинимаев) скоропостижно скончался на 41-м году жизни, сообщается на странице буддийского монастыря ВКонтаткте.



«Любящий и любимый сын, муж, отец, брат был человеком открытым, общительным, жизнерадостным, всегда готовым прийти на помощь. Прихожане помнят его по добрым и мудрым словам, так помогающим в затруднительных жизненных ситуациях, он мог очень доступным и простым языком рассказать о сложной буддийской философии, ритуалах и обрядах, Учении Будды», - говорится в соблезновании.



Лама Баир Бальжинимаев родился 8 апреля 1979 года в селе Алханай Читинской области (Забайкальский край).

С 2008 по 2009 годы обучался в Агинской Буддийской академии (Агинский Бурятский округ Забайкальского края) на философском факультете. В 2010-2011 годах проходил обучение в Тибете, в дацане Кумбум Джампа Линг. И в том же 2011 году (по 2014-й год) начал получать философское образование в буддийском университете «Даши Чойнхорлин» им. Д.-Д. Заяева. Продолжительное время Баир-лама работал в Жуд Дугане в Иволгинском дацане.



С 2017 года и по настоящее время лама Лосал Жамсо служил в Санкт-Петербургском Дацане Гунзэчойнэй: вёл приёмы для прихожан на цокольном этаже, в комнате 14, где консультировал по индивидуальным астрологическим прогнозам, по психологии, буддийским обрядам и ритуалам, буддийской философии. Лама Баир имел квалификацию для проведения огненной пуджи «Жинсрег» и благодаря его специальным знаниям и искусным рукам в дацане не раз создавались уникальные священные песочные мандалы, посвящённые разным буддийским божествам.



Лама Баир Бальжинимаев будет похоронен на родине.





Фото: vk.com/dazanspb

