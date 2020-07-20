В Бурятии не выходит на связь самолет Ан-2 с шестью людьми на борту

Самолет вылетел из Кырена без одобренной заявки на полет, ведутся поиски



В Бурятии своевременно не вышел на связь самолет АН-2 (бортовой номер) 71276 авиакомпании «Феникс». На борту шесть человек, из них два члена экипажа и четыре пассажира, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



Информация поступила 19 июля в 20:21 (мск) от оперативного дежурного «Сибирского авиационного поисково-спасательного центра».



Ан-2 совершил взлет в райцентре Кырен. Точный маршрут следования не известен. Самолет совершал полет (по предварительной информации) по химической обработке полей без одобренной заявки.

Со слов диспетчера координационного центра по поиску бортов (Новосибирск), борт возможно на территории Иркутской области.



В 18.57 (мск) из аэропорта Иркутска на поиски по примерному маршруту Ан-2 вылетел самолет Ан-26 авиакомпании «ИрАэро». Запланирован вылет Ан-2 авиакомпании «'Феникс» из Крыена для поиска борта по примерному маршруту.



Информация уточняется.



Фото: В Бурятии своевременно не вышел на связь самолет АН-2 (бортовой номер) 71276 авиакомпании «Феникс». На борту шесть человек, из них два члена экипажа и четыре пассажира, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.Информация поступила 19 июля в 20:21 (мск) от оперативного дежурного «Сибирского авиационного поисково-спасательного центра».Ан-2 совершил взлет в райцентре Кырен. Точный маршрут следования не известен. Самолет совершал полет (по предварительной информации) по химической обработке полей без одобренной заявки.Со слов диспетчера координационного центра по поиску бортов (Новосибирск), борт возможно на территории Иркутской области.В 18.57 (мск) из аэропорта Иркутска на поиски по примерному маршруту Ан-2 вылетел самолет Ан-26 авиакомпании «ИрАэро». Запланирован вылет Ан-2 авиакомпании «'Феникс» из Крыена для поиска борта по примерному маршруту.Информация уточняется.Фото: biletik.aero