В Бурятии спасатели эвакуировали больного диабетом с Соболиных озер

Для доставки больного в Иркутск потребовалось вызывать вертолет



В воскресенье спасателям Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России через «112» пришел вызов от женщины, находящейся на Соболиных озерах (хребет Хамар-Дабан, Кабанский район Бурятии). Она рассказала, что у ее спутника, 25-летнего жителя города Усолье-Сибирское, который болен сахарным диабетом, резко ухудшилось состояние.



В 7:00 четыре спасателя Слюдянского поисково-спасательного подразделения БПСО выехали к месту происшествия. Из поселка Выдрино на аэроглиссере «Пиранья» спасатели дошли до слияния рек Снежная и Селенгинка, откуда продолжили движение пешим ходом до озера Соболиное, где и обнаружили пострадавших.



Спасатели сообщили, что мужчина находится в тяжелом состоянии, у него слабость и непрекращающаяся рвота. Транспортировка носилками из труднодоступной местности займёт много времени. Для скорейшей эвакуации было принято решение о применении авиации.



В 16:12 с базы Никольского поисково-спасательного подразделения БПСО борт Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России забрал двух спасателей и врача дежурной смены. Спустя полтора часа в аэропорту Иркутска спасатели передали молодого человека врачам медицины катастроф, сообщила пресс-служба БПСО.



Фото: bpso.ru

