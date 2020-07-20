Пассажирами пропавшего в Бурятии Ан-2 были пилоты других самолетов

Сейчас поиски пропавшего самолета поиск ведут три борта: один вертолет и два самолета
Четыре командира экипажей являлись пассажирами самолета Ан-2, который пропал в Бурятии, сообщили агентству «Интерфакс» в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.
«На борту помимо двух членов экипажа находились командиры еще четырех экипажей. Им показывали район, в котором предстоит проводить работы по опрыскиванию», - сказал представитель центра.
По его словам, работы предполагалось проводить на границе Иркутской области и Бурятии.
«Сейчас поиск ведут три борта: один вертолет и два самолета», - добавил собеседник агентства.
Как сообщал «Номер один», самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» не вышел на связь в Бурятии.
По данным регионального управления МЧС, на борту воздушного судна шесть человек, из них двое - экипаж, четверо - пассажиры. Ан-2 совершил взлет из поселка Кырен в Бурятии, точный маршрут следования неизвестен, возможно, он находится в Иркутской области. Самолет совершал полет (предварительно) по химической обработке полей, без одобренной заявки.
Фото: egov-buryatia.ru/ralh
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