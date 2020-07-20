Пассажирами пропавшего в Бурятии Ан-2 были пилоты других самолетов

Сейчас поиски пропавшего самолета поиск ведут три борта: один вертолет и два самолета



Четыре командира экипажей являлись пассажирами самолета Ан-2, который пропал в Бурятии, сообщили агентству



«На борту помимо двух членов экипажа находились командиры еще четырех экипажей. Им показывали район, в котором предстоит проводить работы по опрыскиванию», - сказал представитель центра.

По его словам, работы предполагалось проводить на границе Иркутской области и Бурятии.



«Сейчас поиск ведут три борта: один вертолет и два самолета», - добавил собеседник агентства.







По данным регионального управления МЧС, на борту воздушного судна шесть человек, из них двое - экипаж, четверо - пассажиры. Ан-2 совершил взлет из поселка Кырен в Бурятии, точный маршрут следования неизвестен, возможно, он находится в Иркутской области. Самолет совершал полет (предварительно) по химической обработке полей, без одобренной заявки.



Фото: egov-buryatia.ru/ralh Четыре командира экипажей являлись пассажирами самолета Ан-2, который пропал в Бурятии, сообщили агентству «Интерфакс» в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.«На борту помимо двух членов экипажа находились командиры еще четырех экипажей. Им показывали район, в котором предстоит проводить работы по опрыскиванию», - сказал представитель центра.По его словам, работы предполагалось проводить на границе Иркутской области и Бурятии.«Сейчас поиск ведут три борта: один вертолет и два самолета», - добавил собеседник агентства. , Как сообщал «Номер один» самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» не вышел на связь в Бурятии.По данным регионального управления МЧС, на борту воздушного судна шесть человек, из них двое - экипаж, четверо - пассажиры. Ан-2 совершил взлет из поселка Кырен в Бурятии, точный маршрут следования неизвестен, возможно, он находится в Иркутской области. Самолет совершал полет (предварительно) по химической обработке полей, без одобренной заявки.Фото: egov-buryatia.ru/ralh