В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 3729

Впервые умер 47-летний пациент, коронавирус у которого осложнялся онкологией



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 3729. Это на 37 случаев больше, чем было в воскресенье. В Улан-Удэ 2096 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2882 человека, умерли 37 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В стационаре по улице Солнечная умер пациент 47 лет со злокачественной опухолью мягких тканей с метастазированием и новой коронавирусной инфекцией. Находился на лечении в стационаре с 21 июня, из них 24 сутки в отделении реанимации, 22 суток на ИВЛ.



Из 37 новых случаев COVID-19: 14 человек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1327 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 381 больной. Из них 20 детей. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении - 429 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся четверо пациентов с COVID-19, на ИВЛ - нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - шесть тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – нет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся пять человек, на ИВЛ два больных, старше 65 лет - один.



В трех обсерваторах находятся 31 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1596 человек, с нарастающим итогом – от 216 148 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



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