20.07.2020
В Улан-Удэ еще один дом затопило в ходе ремонта крыши

В Улан-Удэ еще один дом затопило в ходе ремонта крыши

Гендиректору Фонда капремонта прокуратура внесла представление

В Улан-Удэ прокуратура выявила нарушения в ходе работ по капитальному ремонту дома № 39 по ул. Октябрьская.

«Вопреки законодательству подрядчиком при организации работ по смене кровли допущено увлажнение перекрытий многоквартирного дома атмосферными осадками. Нарушения при проведении ремонтных работ повлекли причинение вреда имуществу жильцов дома», сообщили в прокуратуре Бурятии.

За нарушение обязательных требований в области строительства в отношении руководителя подрядной организации возбуждено административное дело. Для устранения выявленных нарушений гендиректору Фонда капитального ремонта внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Отметим, случаи затопления домов в ходе ремонта крыш в Улан-Удэ не редкость. Так, квартиры на пятом этаже дома 50а на проспекте 50-летия Октября затапливало уже несколько раз.

Фото: «Номер один»
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