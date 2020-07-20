В Бурятии Ан-2 авиакомпании «Феникс» аварийно садился год назад

Тогда «кукурузник» занимался обработкой с воздуха очага сибирского шелкопряда в Восточных Саянах



В Бурятии уже фиксировался инцидент с Ан-2 авиакомпании «Феникс». Год назад 9 июня 2019 года вечером в 50 км от села Кырен Тункинского района Бурятии совершал аварийную посадку самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс». Тогда она выполнял фито-санитарный рейс. На борту самолета находились командир воздушного суда и второй пилот, который в результате аварийной посадки получил перелом голени,



Ан-2, обрабатывавший лес от сибирского шелкопряда, совершил аварийную посадку в районе местности Улан-Горхон, где находятся горы Восточного Саяна. Тогда в начале июня в Бурятии в Восточных Саянах специалисты Забайкальской базы авиационной охраны лесов приступили к обработке с воздуха очага сибирского шелкопряда препаратом «Лепидоцид СК». Общая площадь обработки составяла около 16 тыс гектаров.



Борт принадлежал авиакомпании «Феникс» (зарегистрирована в Хакасии, базируется в Ачинске Красноярского края). Авиакомпания «Феникс» основана в 2011 году на базе летно-технического отряда аэропорта Ачинска. Парк воздушных судов состоит из самолетов Ан-2 и Ан-2МС (с турбовинтовым двигателем).Фирма специализируется на поисково- съемочных и аэросъемочных полетах, авиационно-химических и лесоавиационных работах, санитарных рейсах.







Фото: РАЛХ В Бурятии уже фиксировался инцидент с Ан-2 авиакомпании «Феникс». Год назад 9 июня 2019 года вечером в 50 км от села Кырен Тункинского района Бурятии совершал аварийную посадку самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс». Тогда она выполнял фито-санитарный рейс. На борту самолета находились командир воздушного суда и второй пилот, который в результате аварийной посадки получил перелом голени, сообщал «Номер один» Ан-2, обрабатывавший лес от сибирского шелкопряда, совершил аварийную посадку в районе местности Улан-Горхон, где находятся горы Восточного Саяна. Тогда в начале июня в Бурятии в Восточных Саянах специалисты Забайкальской базы авиационной охраны лесов приступили к обработке с воздуха очага сибирского шелкопряда препаратом «Лепидоцид СК». Общая площадь обработки составяла около 16 тыс гектаров.Борт принадлежал авиакомпании «Феникс» (зарегистрирована в Хакасии, базируется в Ачинске Красноярского края). Авиакомпания «Феникс» основана в 2011 году на базе летно-технического отряда аэропорта Ачинска. Парк воздушных судов состоит из самолетов Ан-2 и Ан-2МС (с турбовинтовым двигателем).Фирма специализируется на поисково- съемочных и аэросъемочных полетах, авиационно-химических и лесоавиационных работах, санитарных рейсах. Напомним, информация о том, что Ан-2 своевременно не вышел на связ ь, поступила вечером в воскресенье. Сообщалось, что на борту находятся шесть человек, из них двое - члены экипажа и четверо - пассажиры. По предварительной информации, самолет совершал химическую обработку полей, заявка на полет не была одобрена.Фото: РАЛХ