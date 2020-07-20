В Бурятии началась доследственная проверка инцидента с самолетом Ан-2

Самолет совершал облет Тункинского и Окинского районов для определения области обработки лесов от тутового шелкопряда
В Бурятии 19 июля самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс», вылетевший в 20 часов 30 минут по местному времени из райцентра Кырен Тункинского района, не вышел на связь в установленное время. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и четыре пассажира.
По этому факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе управления.
По предварительным данным, воздушным судном совершался облет территории Тункинского и Окинского районов Бурятии с целью определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.
Следствием выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщал «Номер один», в прошлом году авиакомпания «Феникс» занималась в республике этими же работами. И Ан-2 совершал аварийную посадку в Тункинском районе.
Фото: vssut.sledcom.ru
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