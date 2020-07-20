В Бурятии началась доследственная проверка инцидента с самолетом Ан-2

Самолет совершал облет Тункинского и Окинского районов для определения области обработки лесов от тутового шелкопряда



В Бурятии 19 июля самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс», вылетевший в 20 часов 30 минут по местному времени из райцентра Кырен Тункинского района, не вышел на связь в установленное время. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и четыре пассажира.



По этому факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе управления.



По предварительным данным, воздушным судном совершался облет территории Тункинского и Окинского районов Бурятии с целью определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.

Следствием выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.







Фото: vssut.sledcom.ru В Бурятии 19 июля самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс», вылетевший в 20 часов 30 минут по местному времени из райцентра Кырен Тункинского района, не вышел на связь в установленное время. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и четыре пассажира.По этому факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе управления.По предварительным данным, воздушным судном совершался облет территории Тункинского и Окинского районов Бурятии с целью определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.Следствием выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Как сообщал «Номер один» , в прошлом году авиакомпания «Феникс» занималась в республике этими же работами. И Ан-2 совершал аварийную посадку в Тункинском районе.Фото: vssut.sledcom.ru