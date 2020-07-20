В Улан-Удэ выписали из больницы мальчика, укушенного змеей в музее

Сейчас его здоровью ничего не угрожает, администрация музея вручила ребенку подарок



В Улан-Удэ выписан из больницы мальчик, которого укусила змея в Этнографическом музее народов Забайкалья. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, сообщили в министерстве культуры Бурятии. Администрация музея поздравила мальчика с днем рождения, пожелала ему скорейшего восстановления, вручила подарок и бесплатные пригласительные билеты для всей семьи.







За всю историю работы музея такой инцидент произошел впервые. Старожилы музея не помнят таких случаев выхода змей к людям за последние 15 лет.



Фото: minkultrb.ru В Улан-Удэ выписан из больницы мальчик, которого укусила змея в Этнографическом музее народов Забайкалья. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, сообщили в министерстве культуры Бурятии. Администрация музея поздравила мальчика с днем рождения, пожелала ему скорейшего восстановления, вручила подарок и бесплатные пригласительные билеты для всей семьи. Как сообщал «Номер один» , инцидент произошел в начале июня около административного здания музея, где ребенок играл на поляне. Сотрудник музея оперативно доставил ребенка в больницу, где ему оказали специализированную помощь. Напавшего на ребенка щитомордника убили.За всю историю работы музея такой инцидент произошел впервые. Старожилы музея не помнят таких случаев выхода змей к людям за последние 15 лет.Фото: minkultrb.ru