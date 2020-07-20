В Бурятии локализован пожар в Забайкальском нацпарке

Борьба с огнем велась со 2 июля, сейчас очаг дотушивают



В Бурятии локализован лесной пожар в Забайкальском нацпарке на площади 2320 гектаров, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Продолжаются дотушивание очага. Этим занимаются 143 человека, в том числе пожарные-десантники Забайкальской базы авиационной охраны лесов.



Всего за прошедшие сутки в республике тушились четыре лесных пожаров на общей площади 2321 гектар. Три лесных пожара тушили в Селенгинском районе – один из них возник из-за неосторожного обращения с огнем, остальные - из-за сухих гроз. На тушении работало 52 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Использовалось девять единиц лесопожарной техники. Лесные пожары в Селенгинском районе ликвидированы.



Фото: РАЛХ

