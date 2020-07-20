Нефтяное пятно на Байкале у Ольхона ликвидировано

Ведется доследственная проверка по факту загрязнения озера нефтепродуктами из судна, поврежденного во время шторма



Нефтяное пятно на Байкале, образовавшееся около острова Ольхон в результате разлива топлива из накренившегося корабля у причала поселка Хужир, полностью ликвидировано вечером в воскресенье.

Работы до самого их окончания строго контролировались Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой, сообщили в ее пресс-службе.



Теперь стоит задача разобраться в причинах загрязнения озера, установить лиц, ответственных за экологическое происшествие.



Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР проводится доследственная проверка по факту загрязнения поверхностных вод озера Байкал нефтепродуктами из судна, поврежденного во время шторма.





В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в управлении.



Фото: vssut.sledcom.ru Нефтяное пятно на Байкале, образовавшееся около острова Ольхон в результате разлива топлива из накренившегося корабля у причала поселка Хужир, полностью ликвидировано вечером в воскресенье.Работы до самого их окончания строго контролировались Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой, сообщили в ее пресс-службе.Теперь стоит задача разобраться в причинах загрязнения озера, установить лиц, ответственных за экологическое происшествие.Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР проводится доследственная проверка по факту загрязнения поверхностных вод озера Байкал нефтепродуктами из судна, поврежденного во время шторма. Как сообщал «Номер один», 16 июля днем в Ольхонском районе Иркутской области во время шторма на озере Байкал произошло столкновение с причалом пришвартованного судна, принадлежащего местному жителю. В результате происшествия никто не пострадал, в воду озера попали нефтепродукты из топливного бака судна, количество которых и степень причиненного природным ресурсам вреда устанавливаются.В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в управлении.Фото: vssut.sledcom.ru