Жителей Улан-Удэ попросили набраться терпения

В столице Бурятии отключили горячую воду





С 20 июля по 2 августа в Улан-Удэ не будет горячей воды. В это время пройдет заключительная часть сезонного ремонта сетей. В первые два дня запланированы испытания второй, четвертой и пятой теплотрасс. В коммунальные сети дадут полуторное давление. Это продолжение профилактических испытаний, начало которых было в мае. Тогда выявили почти 90 повреждений, в том числе примерно 40 - на магистральных сетях.

По словам заместителя председателя комитета городского хозяйства по ЖКХ мэрии Улан-Удэ Александра Тюрюханова, это очень важное мероприятие, т. к. позволяет выявить слабые места и провести там необходимые работы. Оно прописано во всех нормативных документах. «Без проведения испытаний нельзя входить в отопительный сезон», - подчеркивает он.Протяженность магистралей, которые подвергнут испытанию, более 200 км. В целом, отключат свыше тысячи домов.В это же время пройдет плановая замена задвижек на магистральных сетях. На ТЭЦ-1 тоже проведут ревизию запорной арматуры, заменят молотковую мельницу на шахте девятого котла, испытают всю теплорегулирующую автоматику на котлах и т. д.«Материалы все приобретены, работать будут в круглосуточном режиме, чтобы подготовить источник тепловой энергии к работе в зимний период. Прошу всех улан-удэнцев набраться терпения, период небольшой», - отмечает Александр Тюрюханов.Сможет ли город получить горячую воду в установленный срок? Не затянется ли ремонт, если проявится множество прорывов?«Я не думаю, что произойдет что-то, что вызовет задержку. Потому что не в таком уж совсем плачевном состоянии сети», - оптимистичен Александр Тюрюханов.Фото: «Номер один»