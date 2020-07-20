В Улан-Удэ и Иркутске сотрудники МЧС готовы к спасательной операции экипажа и пассажиров Ан-2

Поиски пропавшего самолета продолжаются в Окинском и Тункинском районах Бурятии и в Черемховском районе Иркутской области



В Улан-Удэ в готовности для спасательной операции пропавшего в Восточных Саянах самолета Ан-2 находятся Ми-8 Сибирского авиационно-спасательного центра с тремя спасателями и вертолетная группа из четырех человек Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



В Иркутске дежурят Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России, 10 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, пять спасателей Иркутской областной поисково-спасательной службы. Ситуация находится на контроле.



Как напомнили в региональном главке МЧС, сегодня ночью от оперативного дежурного «Сибирского авиационно-спасательного центра» в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Бурятии поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс», на борту которого находилось шесть человек. Борт совершил взлет в населенном пункте Кырен Бурятии, точный маршрут следования не известен.



В настоящий момент к поискам привлечены три борта: самолеты Ан-26 и Ан-2, вертолет Ми-8 Иркутской региональной поисково-спасательной базы. Поиски продолжаются на территории Окинского и Тункинского районов Бурятии, а также на территории Черемховского района Иркутской области. Налажено взаимодействие с главами муниципальных образований и старостами сельских поселений по опросу жителей указанных районов.



Организована работа оперативного штаба при Главном управлении МЧС России по Бурятит. Налажено оперативное взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Иркутской области и Сибирским авиационным поисково-спасательным центром в Новосибирске.







Фото: vssut.sledcom.ru

В Улан-Удэ в готовности для спасательной операции пропавшего в Восточных Саянах самолета Ан-2 находятся Ми-8 Сибирского авиационно-спасательного центра с тремя спасателями и вертолетная группа из четырех человек Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.В Иркутске дежурят Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России, 10 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, пять спасателей Иркутской областной поисково-спасательной службы. Ситуация находится на контроле.Как напомнили в региональном главке МЧС, сегодня ночью от оперативного дежурного «Сибирского авиационно-спасательного центра» в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Бурятии поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс», на борту которого находилось шесть человек. Борт совершил взлет в населенном пункте Кырен Бурятии, точный маршрут следования не известен.В настоящий момент к поискам привлечены три борта: самолеты Ан-26 и Ан-2, вертолет Ми-8 Иркутской региональной поисково-спасательной базы. Поиски продолжаются на территории Окинского и Тункинского районов Бурятии, а также на территории Черемховского района Иркутской области. Налажено взаимодействие с главами муниципальных образований и старостами сельских поселений по опросу жителей указанных районов.Организована работа оперативного штаба при Главном управлении МЧС России по Бурятит. Налажено оперативное взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Иркутской области и Сибирским авиационным поисково-спасательным центром в Новосибирске. Как сообщал «Номер олин» , в Бурятии началась доследственная проверка инцидента с самолетом Ан-2. Самолет совершал облет Тункинского и Окинского районов для определения области обработки лесов от тутового шелкопряда.Фото: vssut.sledcom.ru