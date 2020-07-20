Коронавирус в Северобайкальске распространяется угрожающими темпами

За последние три недели число инфицированных там выросло в 2,6 раза





На заседании Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией 20 июля принято решение о приостановлении на две недели работы организаций общественного питания в Северобайкальске. Это связано с несоблюдением требований по обеспечению эпидемиологической безопасности в точках общепита, а также угрожающими темпами распространения инфекции.

- В Северобайкальске на сегодня зарегистрировано 217 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Показатель на 100 тысяч населения в городе составляет 930,7 - в 2,5 раза выше среднереспубликанского уровня. Рост заболеваемости в Северобайкальске отмечается с начала июля. За прошедшие три недели число инфицированных выросло в 2,6 раза. При этом установлены факты проведения массовых мероприятий в организациях общественного питания. Так, в кафе «Волна» и «Байкал бизнес-ланч» проведены две свадьбы и один юбилей с количеством приглашенных более 150 человек. В отношении указанных объектов проводим внеплановые проверки. Материалы будут переданы в суд о принятии решения об административном приостановлении деятельности, - сообщил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.Также с учетом рекомендаций санитарных врачей будет усилен контроль в части предотвращения досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с очным присутствием зрителей. Усилены контрольные мероприятия и в отношении торговых организаций. В случае выявления нарушений со стороны владельцев магазинов будет рассмотрен вопрос о введении запрета на работу торговых организаций, реализующих непродовольственные товары.Продолжается усиленная работа медицинских служб по организации медпомощи населению города.- На сегодня под медицинским наблюдением находятся 77 больных коронавирусом и 21 человек с бессимптомным течением заболевания. По данным на утро 20 июля в стационарных условиях получают лечение 23 пациента. В субботу мы эвакуировали силами санитарной авиации 9 человек. Сегодня утром вылетел борт, планируется эвакуировать еще 6 пациентов. Та схема, которую наладили наши эксперты, работает, - доложила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.Напомним, на прошлой неделе для оказания практической помощи северобайкальским коллегам из столицы республики направлены главные врачи Территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин и Городской поликлиники №1 Улан-Удэ Наталья Бадмаева.Фото: pixabay.com