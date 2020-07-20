В Улан-Удэ отремонтировали две трети запланированных дорог

Некачественный ремонт не принимают





К концу июля власти Улан-Удэ обещают завершить асфальтирование на 19 объектах из 27. И частично – еще на четырех участках улиц, попавших в нацпроект «Безопасные и качественные дороги».

Также до конца июля проведут подготовительные работы по ул. Дальневосточной, Трубачеева, Гагарина, Ербанова (дополнительная третья полоса), части улиц Коммунистической, Целинной и Юннатов. Там в августе тоже пройдет асфальтирование проезжей части. Продолжаются работы по ул. Революции 1905 г..«В этом году городом приняты беспрецедентные меры по контролю качества выполняемых работ. Замечания, которые выявляются, подрядчиками устраняются. Некачественные работы приниматься не будут», - заявил начальник управления дорожного строительства администрации Улан-Удэ Андрей Дугаров.По дорогам, которые делают по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», готовность составляет около 65 процентов. Власти заверяют, что рисков срыва нынешнего этапа реализации нацпроекта в городе нет, в целом все идет по графику.«Основные нарекания связаны с некачественным устройством бордюров, бортовых камней. Отсутствует опалубка, неподготовлено основание, не было бетонной «обоймы». Это относится к скрытым работам, и подрядчики стараются их быстро провести и засыпать. Но при проведении проверок выявляли, что в том числе отсутствие бетона. Подрядчики переделывали. Качество асфальта тоже проверяется. В первую очередь, берутся вырубки керноотборником и проверяются в лаборатории. По всем объектам проводится контроль – заказчик, кураторы от «Упрдора «Южный Байкал» и «Бурятрегионавтодора». Есть несколько объектов, по которым существуют вопросы по толщине покрытия, уплотнению. Там берутся дополнительные вырубки. В целом, по объектам качество асфальтобетонного покрытия соответствует требованиям», - отмечает Андрей Дугаров.На ремонт дорог Улан-Удэ предусмотрено 700 млн. рублей. По итогам торгов удалось добиться экономии в 50 млн., которые также направлены на дорожные работы. Среди главных целей – ликвидация мест концентрации ДТП. Сегодня таких участков выявлено 26. Там будут установлены светофоры, «лежачие полицейские», ограждения.В мэрии подчеркивают, что укладывать асфальт в дождь нельзя. Так, по ул. Лебедева, где удалось зафиксировать такой факт, подрядчик демонтирует «дождливый» асфальт и сделает новый.«Конечно, все подрядчики знают о требованиях, но, тем не менее, видимо, не до конца понимают всю серьезность ситуации. Думают, что проскочат. Но контроль жесткий, многоступенчатый», - заявил Андрей Дугаров.Фото: мэрия Улан-Удэ