Глава Бурятии пригрозил вновь закрыть заведения общепита в Улан-Удэ

Причина – массовые нарушения «антиковидных» правил





В Бурятии продолжают фиксировать нарушения санитарно-эпидемиологических требований в организациях общественного питания. При сохранении такой тенденции оперативным штабом по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией будет принято решение о приостановлении работы ресторанов, кафе и столовых, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Внеплановые проверки осуществляются и в отношении коллективных средств размещения. На прошлой неделе специалистами Роспотребнадзора проверено таких объектов в Селенгинском и Баргузинском районах. В шести из них были выявлены факты несоблюдения рекомендаций санитарных врачей – это четыре базы отдыха на озере Щучье и два гостевых дома на озере Байкал в селе Максимиха. Персонал гостевых домов работает без средств индивидуальной защиты, не соблюдается дистанцирование, не регистрируются результаты измерения температуры у проживающих, а также результаты термометрии персонала, дезинфекция мест общего пользования проводится неудовлетворительно. Выявленные нарушения послужат основанием к привлечению владельцев к административной ответственности.







Как уже сообщал "Номер один", из-за ухудшения ситуации с коронавирусом оперативный штаб принял решение На заседании о приостановке на две недели работы организаций общественного питания в Северобайкальске.

- По результатам мониторинга за прошлую неделю в пяти из девяти проверенных предприятий общественного питания установлено несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил и рекомендаций. У работников предприятий нет справок о прохождении медицинского осмотра, подтверждающих отсутствие контакта с инфицированными лицами, отсутствует запас дезинфицирующих средств, кожных антисептиков для посетителей и персонала, рассадка за столом составляет более четырех человек. В отношении нарушителей возбуждены административные производства, материалы переданы в суд, - сообщил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.На сегодня по республике продолжает действовать запрет на работу пяти организаций общественного питания, из них - трех в Улан-Удэ и двух – в Прибайкальском районе. Деятельность 10 организаций возобновлена под контролем Управления Роспотребнадзора, нарушения в них устранены. Всего судами республики по фактам нарушений приостанавливалась работа 13 организаций общепита и двух организаций торговли.- Обеспечить мониторинг работы организаций общественного питания. И, в случае повторяющихся нарушений, до 1 августа принять решение о полном закрытии организаций общественного питания в Улан-Удэ. Уже скоро 1 сентября, начало учебного года, нам не нужно ухудшение эпидситуации к этому времени. Необходимо принять все меры для ее стабилизации, - озвучил поручение членам оперативного штаба глава Бурятии Алексей Цыденов.Фото: «Номер один»