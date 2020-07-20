У-УАЗ набирает специалистов

Предприятию авиапрома требуются 200 инженеров и 300 рабочих



Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (Ростех) в рамках реализации программы развития предприятия проводит набор квалифицированных специалистов рабочих и инженерных специальностей. В общей сложности предприятию требуется около 200 инженерно-технических специалистов и 300 рабочих, сообщили в его пресс-службе.



«Постановка на производство новых перспективных изделий требует привлечения талантливой молодежи. Мы тесно работаем с базовым для нас Восточно-Сибирским университетом технологий и управления. Начало трудовой деятельности уже на старших курсах вуза, считаю, помогает студентам «врасти корнями» и в профессию, и в родную землю, твердо встать на ноги уже с юного возраста. На нашем заводе успешно реализовать себя могут и опытные профессионалы. Мы уже приняли часть необходимого нам персонала и продолжаем набор», - отмечает управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завод Леонид Белых.



На протяжении нескольких лет У-УАЗ реализует ряд программ, предоставляющих возможность получить профильную профессию по целевым договорам в технических вузах страны, повысить квалификацию, приобрести практические навыки. Участие в государственных программах поддержки позволяет предприятию выплачивать субсидии приезжающим в регион профильным специалистам. Рабочим и инженерам предлагается также работа вахтовым методом по системе аутстафинга.



Комплексная система работы предприятия с персоналом включает в себя также программу по адаптации молодых рабочих, программу повышения квалификации руководителей и специалистов, программу подготовки кадрового резерва.



Среди важнейших проектов, реализуемых У-УАЗ, - вертолеты Ми-171А2, новейшая модификация знаменитого Ми-8АМТШ, постановка на производство легкого вертолета Ка-226. Разрабатываются проекты производства гражданского вертолета среднего класса в оффшорном варианте – Ми-171А3, принципиально нового легкого вертолета – VRT500. На всех этапах создания вертолета – от проектирования до серийного производства применяются современные цифровые технологии. Предприятие модернизирует производство, реализует инвестиционные проекты, снижает издержки и повышает производительность труда в соответствии с современными требованиями к производству.



Фото: У-УАЗ



