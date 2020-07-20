В Бурятии группа компаний «Хевел» монтирует шестую СЭС

Она строится вблизи села Нижний Торей, мощность станции составит 45 МВт



В Джидинском районе Бурятии вблизи села Нижний Торей ведется строительство шестой солнечной электростанции, мощность которой составит 45 МВт, сообщили в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.



В настоящее время осуществляется забивка свай и монтаж опорных конструкций, начались работы по установке фотоэлектрических модулей (ФЭМ). При строительстве Торейской солнечной электростанции будет использовано около 140 тысяч высокоэффективных гетероструктурных солнечных модулей отечественного производства. Завершение строительства Торейской солнечной электростанции запланировано на четвертый квартал 2020 года.



В Бурятии реализуется проект по строительству семи сетевых солнечных электростанций совокупной мощностью 145 МВт и общим объемом инвестиций почти 14 миллиардов рублей. В 2019 году введены в эксплуатацию четыре сетевые солнечные электростанции в Хоринском, Кяхтинском, Тарбагатайском и Кабанском районах мощностью 15 МВт каждая. Общий объем инвестиций составил без малого 7 миллиардов рублей. Планируется завершение проекта строительством Торейской СЭС мощностью 45 МВт в 2020 году и Джидинской СЭС мощностью 30 МВт в 2022 году. Таким образом, к 2022 году совокупная мощность солнечных электростанций в Бурятии достигнет 145 МВт.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans

