В Улан-Удэ нашли парня, заплатившего в магазине чужой картой

Подросток совершил 10 операций, похитив около 9 тысяч рублей
В Улан-Удэ сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничестве с использованием электронного платежного средства, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. Напомним, 14 июля около 21:00 трое молодых людей рассчитались чужой банковской картой за покупки в продуктовом магазине на улице Ставропольской (оснащена бесконтактной системой расчета). Всего ими совершено более 10 операций. Общая сумма похищенных средств составила около девяти тысяч рублей.
Сейчас установлена причастность к преступлению одного из них – 16-летнего жителя Тарбагатайского района. Молодой человек пояснил, что нашел банковскую карту на парковке около магазина на улице Тулаева, где покупал семечки (утеряла заявительница). По его словам, не сказав о находке друзьям, он вместе с ними зашел в продуктовую точку на улице Ставропольской и там потратил имеющиеся на карте деньги. При этом приятелям и продавцу он солгал, что карта принадлежит его матери, а многочисленные попытки снятия средств объяснил тем, что не помнит пин-код.
Парень учится в колледже. В 2019 году он привлекался к уголовной ответственности за приобретение и хранение наркотиков, однако уголовное дело было прекращено в связи с деятельным раскаянием.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Фото: МВД по Бурятии/скриншот
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