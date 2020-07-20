Бурятская транспортная прокуратура начала проверку инцидента c самолетом Ан-2

Будет изучена документация, связанная с техническим состоянием и предполетной подоготовкой воздушного судна



Бурятская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с авиационным инцидентом, произошедшем с самолетом АН-2 в Бурятии, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



В ходе проверки прокуратурой будет изучена документация, связанная с техническим состоянием и предполетной подоготовкой воздушного судна, а также с соблюдением правил использования воздушного пространства.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход проверки контролируется Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой.







Фото: РАЛХ Бурятская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с авиационным инцидентом, произошедшем с самолетом АН-2 в Бурятии, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.В ходе проверки прокуратурой будет изучена документация, связанная с техническим состоянием и предполетной подоготовкой воздушного судна, а также с соблюдением правил использования воздушного пространства.По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход проверки контролируется Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой. Напомним , 19 июля самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс», вылетевший из поселка Кырен Тункинского района Бурятии, не вышел на связь в установленное время. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и четыре пассажира. Установлено, что воздушным судном совершался облет территории Тункинского и Окинского районов Бурятии с целью определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.Фото: РАЛХ