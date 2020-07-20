Владимир Павлов выразил соболезнования родным Александра Лоншакова

«Ушел настоящий товарищ, опытный депутат, добрый и чуткий человек», - отметил председатель Народного Хурала
Председатель Народного Хурала Владимир Павлов от себя лично и от имени депутатов выразил глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной депутата Народного Хурала Александра Ревомировича Лоншакова.
«Это действительно невосполнимая утрата, ушел настоящий товарищ, опытный депутат, добрый и чуткий человек, пользовавшийся искренним уважением и авторитетом коллег. Выражаем соболезнования его родным и близким. Скорбим вместе с ними», - приводит слова спикера республиканского парламента, его пресс-служба.
Соболезнования родным и близким народного избранника выразили также глава Бурятии Алексей Цыденов и министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного республики.
Напомним, 49-летний Александр Лоншаков на джипе «Тойота Лэнд Крузер» попал в ДТП в районе села Ярикто. Депутат не справился с управлением и перевернулся.
Фото: pixabay.com
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