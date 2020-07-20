20.07.2020
Владимир Павлов выразил соболезнования родным Александра Лоншакова

Владимир Павлов выразил соболезнования родным Александра Лоншакова

«Ушел настоящий товарищ, опытный депутат, добрый и чуткий человек», - отметил  председатель Народного Хурала

 Председатель Народного Хурала Владимир Павлов от себя лично и от имени депутатов выразил глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной депутата Народного Хурала Александра Ревомировича Лоншакова.

«Это действительно невосполнимая утрата, ушел настоящий товарищ, опытный депутат, добрый и чуткий человек, пользовавшийся искренним уважением и авторитетом коллег. Выражаем соболезнования его родным и близким. Скорбим вместе с ними», - приводит слова спикера республиканского парламента, его пресс-служба.

Соболезнования родным и близким народного избранника выразили также глава Бурятии Алексей Цыденов и министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного республики.

Напомним, 49-летний Александр Лоншаков на джипе «Тойота Лэнд Крузер» попал в ДТП в районе села Ярикто. Депутат не справился с управлением и перевернулся.

Фото: pixabay.com
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