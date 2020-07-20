В Бурятии пока не найден пропавший Ан-2 с шестью людьми на борту

В понедельник обследована площадь около 2000 квадратных километров
В Бурятии пока не удается найти пропавший самолет Ан-2. Ппо состоянию на 18:00 местного времени произведен повторный облет зоны предполагаемого местонахождения пропавшего самолета Ан-2 в Окинском, Тункинском районах Бурятии, а также на территории Черемховского района Иркутской области тремя воздушными судами, сообщили в региональном главке МЧС.
По состоянию на 17:30 (мест) самолеты Ан-26 и Ан-2 и вертолет Ми-8 совершили по два вылета, пока безрезультатно. За этого время обследована площадь около 2000 квадратных километров. В 17:25 (мест) Вертолет Ми-8 отправился в зону поиска в третий раз.
Продолжается работа оперативного штаба Главного управления МЧС России по Бурятии. Осуществляется взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Иркутской области и «Сибирским авиационным поисково-спасательным центром» (Новосибирск). Налажено взаимодействие с главами муниципальных образований и старостами сельских поселений, ведется опрос жителей указанных районов. Вся поступающая информация, о предполагаемом пути следования пропавшего воздушного судна направляется в оперативный штаб. Специалисты психологической службы Главного управления поддерживают связь с представителями компании «Феникс», и находятся в готовности оказать психологическую помощь родственникам пилотов и пассажиров пропавшего самолета.
В готовности в Улан-Удэ находятся Ми-8 Сибирского авиационно-спасательного центра с тремя спасателями, и вертолетная группа из четырех человек Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В Иркутске дежурит Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России, 10 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, 5 спасателей Иркутской областной поисково-спасательной службы. Ситуация находится на контроле.
Напомним, накануне от оперативного дежурного «Сибирского авиационно-спасательного центра» в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Бурятии поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс», вылетевший из поселка Кырен. На борту самолета находилось шесть человек.
Фото: biletik.aero
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