Стивен Сигал прилетел в Бурятию

После встречи в аэропорту он отправился на экскурсию по площади Советов Улан-Удэ









Всемирно известный голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал сегодня вечером прибыл в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



В аэропорту он рассказал встречающим о том, что рад возможности посетить республику. После встречи в аэропорту Стивен Сигал отправился на экскурсию на площадь Советов.



В Бурятии Стивен Сигал планирует находиться в течение всей недели. В планах у знаменитого гостя посещение центра Буддийской традиционной Сангхи России – Иволгинского дацана, где он также намерен провести показательную тренировку со спортсменами республики, а также знакомство с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе. Одним из главных пунктов в программе пребывания Стивена Сигала в Бурятии станет посещение Байкала, признанного ЮНЕСКО объектом Всемирного природного наследия.



Фото: egov-buryatia.ru

