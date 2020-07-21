21.07.2020
Стивен Сигал прилетел в Бурятию

Стивен Сигал прилетел в Бурятию

После встречи в аэропорту он отправился на экскурсию по площади Советов Улан-Удэ

Всемирно известный голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал сегодня вечером прибыл в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В аэропорту он рассказал встречающим о том, что рад  возможности посетить республику. После встречи в аэропорту Стивен Сигал отправился на экскурсию на площадь Советов.

В Бурятии Стивен Сигал планирует находиться в течение всей недели. В планах у знаменитого гостя посещение центра Буддийской традиционной Сангхи России – Иволгинского дацана, где он также намерен провести показательную тренировку со спортсменами республики, а также знакомство с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе. Одним из главных пунктов в программе пребывания Стивена Сигала в Бурятии станет посещение Байкала, признанного ЮНЕСКО объектом Всемирного природного наследия.

Фото: egov-buryatia.ru
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